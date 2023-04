3. Liga, Gruppe 3 Deutlicher Favoritensieg bei Staad gegen Fortuna SG Staad siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Fortuna SG: Der Tabellenfünfte siegt zuhause 4:0 gegen den Tabellenzwölften.

(chm)

Slobodan Aksic traf in der 18. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Staad. In der 64. Minute baute Gazmend Morina den Vorsprung für Staad auf zwei Tore aus (2:0). Pascal Nussbaum baute in der 72. Minute die Führung für Staad weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Slobodan Aksic in der 85. Minute, als er für Staad zum 4:0 traf.

Gelbe Karten gab es bei Staad für Amir Huskic (23.) und Luca Grab (82.). Keine einzige Karte erhielt Fortuna SG.

In der Abwehr gehört Staad zu den Besten: Die total 22 Gegentore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.7 Toren pro Match (Rang 2).

Die Abwehr von Fortuna SG kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.8 Tore pro Partie (Rang 12).

Die Tabellensituation bleibt für Staad unverändert. Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 5. Staad hat bisher achtmal gewonnen und fünfmal verloren.

Staad spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Abtwil-Engelburg 2 (Rang 11). Das Spiel findet am 15. April statt (16.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Fortuna SG verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Fortuna SG hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Elf Spiele gingen verloren.

Für Fortuna SG geht es daheim gegen FC Teufen 1 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 15. April statt (16.30 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Telegramm: FC Staad 1 - FC Fortuna SG 1 4:0 (1:0) - Bützel, Staad – Tore: 18. Slobodan Aksic 1:0. 64. Gazmend Morina 2:0. 72. Pascal Nussbaum 3:0. 85. Slobodan Aksic 4:0. – Staad: Sedin Garic, Mattia Morgante, Luca Grab, Iain Geisselhardt, Andri Knellwolf, Gazmend Morina, Aleksa Milivojevic, Amir Huskic, Patrick Lopes Santos, Pascal Nussbaum, Slobodan Aksic. – Fortuna SG: Alessio Di Santo, Emin Ordu, Roberto Licci, Dario Paternale, Manuel Spitz, Daniel Koller, José Enrique Poblete Cuevas, Felix Brinkert, Stéphane Weber, Dominik Geisser, Christian Städler. – Verwarnungen: 23. Amir Huskic, 70. Emin Ordu, 75. Roman Tobler, 82. Luca Grab, 90. Sebastian Huarte.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.04.2023 21:13 Uhr.