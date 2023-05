3. Liga, Gruppe 3 Deutlicher Favoritensieg bei Brühl gegen Abtwil Sieg für den Tabellenzweiten: Brühl lässt am Sonntag zuhause beim 4:0 gegen Abtwil (Rang 11) nichts anbrennen.

(chm)

Joel Ammann schoss Brühl in der 12. Minute zur 1:0-Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Brühl stellte Manuel Laski in Minute 43 her. Brühl erhöhte in der 65. Minute seine Führung durch Marius Linke weiter auf 3:0. Robin Schuler schoss das 4:0 (70. Minute) für Brühl und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Brühl, nämlich für Florian Bekteshi (53.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Abtwil, Iven Manser (55.) kassierte sie.

Brühl hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 17 Spielen, in denen die Offensive 56 Tore erzielte. In der Abwehr ist Brühl sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Die total 23 Gegentore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.4 Toren pro Match (Rang 1).

Die Abwehr von Abtwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.5 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 17 Spielen, in denen die Defensive 60 Tore hinnehmen musste (Rang 11).

Die Tabellensituation hat sich für Brühl nicht verändert. 40 Punkte bedeuten Rang 2. Brühl hat bisher 13mal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Brühl spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Niederwil 1 (Rang 8). Die Partie findet am 14. Mai statt (14.00 Uhr, Schule Niederwil, Niederwil).

Für Abtwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 11. Abtwil hat bisher dreimal gewonnen und 14mal verloren.

Mit dem fünftplatzierten FC Neukirch-Egnach 1 kriegt es Abtwil als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 13. Mai statt (16.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Telegramm: SC Brühl SG 2 - FC Abtwil-Engelburg 2 4:0 (2:0) - Paul – Tore: 12. Joel Ammann 1:0. 43. Manuel Laski 2:0. 65. Marius Linke 3:0. 70. Robin Schuler 4:0. – Brühl: Arif Celebi, Marius Linke, Haled Jahic, Abdifatah Mohamed Abdilahi Awed, Yanik Keller, Joel Ammann, Florian Bekteshi, Marko Torlakovic, Dylan Fatzer, Leonardo Ferrari, Manuel Laski. – Abtwil: Damian Scherrer, Iven Manser, Christian Ammann, David Styger, Fabian Helbling, Manuel Eigenmann, Felix Kunzmann, Silvan Fässler, Livio Lamorte, Berkay Oeztürk, Diven Özer. – Verwarnungen: 53. Florian Bekteshi, 55. Iven Manser.

