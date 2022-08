3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Erfolg im ersten Spiel für Flums gegen Schmerikon – Ignacio Novoa Rodriguez mit drei Toren Zum Saisonauftakt gewinnt Flums zuhause gegen Schmerikon 6:1.

(chm)

Schmerikon erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Rafael Batista de Lemos ging das Team in der 26. Minute in Führung. Der Ausgleich für Flums fiel in der 39. Minute (Ignacio Novoa Rodriguez).

Danach drehte Flums auf. Das Team schoss ab der 43. Minute noch fünf weitere Tore, während Schmerikon kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 6:1.

Matchwinner für Flums war Ignacio Novoa Rodriguez, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Flums waren: Valon Aliji (1 Treffer), Valentino Zollino (1 Treffer) und Sascha Bless (1 Treffe.) einziger Torschütze für Schmerikon war: Rafael Batista de Lemos (1 Treffer).

Bei Schmerikon sah Gabriel Sabljic (75.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Gabriel Sabljic (46.) und Kevin Fehr (68.). Eine Verwarnung gab es für Flums, nämlich für Azem Sadiki (9.).

In der Tabelle steht Flums nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Flums spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Balzers 2 (Rang 7). Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (25. August) (20.00 Uhr, Banau, Flums).

Schmerikon liegt nach Spiel 1 auf Rang 12. Schmerikon tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Diepoldsau-Schmitter 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (17.00 Uhr, Allmeind Schmerikon, Schmerikon).

Telegramm: FC Flums 1 - FC Schmerikon 1 6:1 (3:1) - Banau, Flums – Tore: 26. Rafael Batista de Lemos 0:1. 39. Ignacio Novoa Rodriguez 1:1. 43. Ignacio Novoa Rodriguez 2:1. 45. Valon Aliji 3:1. 46. Sascha Bless (Penalty) 4:1.77. Ignacio Novoa Rodriguez 5:1. 93. Valentino Zollino 6:1. – Flums: Fejzula Aliji, Robin Novoa, Raphael Zindel, Andreas Nadig, Samir Krasnici, Dominik Dort, Valon Aliji, Azem Sadiki, Sascha Bless, Ignacio Novoa Rodriguez, Adrian Santa. – Schmerikon: Filipe Pereira Dinis, Aron Hoxhaj, Kevin Fehr, Léonce Birchler, Ugur Pehlivan, Damir Omerasevic, Rafael Batista de Lemos, Janis Duschen, Stefan Kovacevic, Onur Pehlivan, Lawen Salih. – Verwarnungen: 9. Azem Sadiki, 46. Gabriel Sabljic, 68. Kevin Fehr – Ausschluss: 75. Gabriel Sabljic.

