Frauen 3. Liga Deutlicher Erfolg im ersten Spiel für Chur gegen Münsterlingen – Vier Treffer für Magdalena Marojevic Chur bezwingt zum Saisonauftakt Münsterlingen zuhause mit 6:0

(chm)

Drei seiner Tore schoss Chur in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Münsterlingen waren zwei Tore vergönnt, nämlich .

Matchwinner für Chur war Magdalena Marojevic, die gleich viermal traf. Die weiteren Torschützinnen für Chur waren: Ragavi Mahendrarajah (1 Treffer) und Jana Marti (1 Treffer)

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Chur reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Chur spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FF Toggenburg 2 Grp. (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (13.00 Uhr, Sonnmatt, Kirchberg SG).

Münsterlingen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 9 ein. Münsterlingen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Balzers 2 Grp. An, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 26. August statt (20.14 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Telegramm: Chur 97 1 Grp. - FC Münsterlingen 1 6:2 (3:0) - Obere Au, Chur – Tore: 8. Magdalena Marojevic (Penalty) 1:0.14. Jana Marti 2:0. 23. Melina Schneider 2:0. 29. Jelena Scherrer 2:0. 33. Magdalena Marojevic (Penalty) 3:0.56. Magdalena Marojevic 4:0. 66. Magdalena Marojevic 5:0. 79. Ragavi Mahendrarajah 6:0. – Chur: Elena Engel, Nadine Arpagaus, Luana Manieri, Maria Viktoria Gucanin Gazibaric, Soraya Dorji, Sara Gruden, Priscilla de Sousa Silva, Natascha Mayer, Ragavi Mahendrarajah, Jana Marti, Magdalena Marojevic. – Münsterlingen: Stefanie Lieberherr, Larissa Hottinger, Melanie Lieberherr, Sandra Manser, Melanie Hungerbühler, Hanna Dzaferovic, Ivana Kukuruzovic, Kim Burri, Jelena Scherrer, Melanie Schlegel, Katja Roth. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.08.2022 22:20 Uhr.