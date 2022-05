3. Liga, Gruppe 3 Deutlicher Erfolg für Zuzwil gegen Teufen Zuzwil behielt im Spiel gegen Teufen am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

(chm)

Das erste Tor für Zuzwil fiel in der 8 Minute (Remo Krucker). Den Sieg sicherte sich das Team in der Schlussphase: Aron Gabriel Rivela erhöhte in der 82. Minute zur 2:0-Führung für Zuzwil. Das letzte Tor der Partie erzielte Sven Benz, der in der 87. Minute die Führung für Zuzwil auf 3:0 ausbaute.

Bei Teufen erhielten Ramon Germann (57.), Joshua Andraska (61.) und Luca Locher (75.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Zuzwil, Pascal Fritsche (85.) kassierte sie.

Zahlreiche Gegentore sind für Teufen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Defensive 41 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Zuzwil. Das Team liegt mit 27 Punkten auf Rang 3. Für Zuzwil ist es der zweite Sieg in Serie.

Zuzwil tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von SC Brühl 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 8. Mai statt (14.00 Uhr, Paul).

Nach der Niederlage büsst Teufen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 23 Punkten auf Rang 6. Teufen hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Teufen wartet im nächsten Spiel daheim das fünftplatzierte Team FC Neckertal-Degersheim 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (18.30 Uhr, Landhaus, Teufen).

Telegramm: FC Zuzwil 1 - FC Teufen 1 3:0 (1:0) - Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil – Tore: 8. Remo Krucker 1:0. 82. Aron Gabriel Rivela 2:0. 87. Sven Benz 3:0. – Zuzwil: Michael Gähwiler, Daniel Kuhn, Tim Benz, Mark Prenrecaj, Dominik Egli, Raul Weibel, Raphael Oswald, Pascal Fritsche, Silvan Moser, Patrick Gähwiler, Remo Krucker. – Teufen: Sandro Ehrbar, Claudio Fässler, Fabio Panella, Jannik Marti, Lukas Stadelmann, Joshua Andraska, Ramon Germann, Roman Neuländner, Nico Weiler, Luca Locher, Michael Bischoff. – Verwarnungen: 57. Ramon Germann, 61. Joshua Andraska, 75. Luca Locher, 85. Pascal Fritsche.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.05.2022 01:14 Uhr.