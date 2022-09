4. Liga, Gruppe 6 Deutlicher Erfolg für Wängi gegen Bischofszell Sieg für Wängi: Gegen Bischofszell gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:0.

(chm)

Yannick Hugentobler schoss Wängi in der 5. Minute zur 1:0-Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Wängi stellte Benjamin Rast in Minute 70 her. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Joel Widmer in der 89. Minute, als er für Wängi zum 3:0 traf.

Gelbe Karten gab es bei Wängi für Michael Gemperle (52.) und Joel Widmer (65.). Gelbe Karten gab es bei Bischofszell für Joe Limoncelli (71.) und Nico Limoncelli (89.).

Die Offensive von Wängi hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.6 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Bischofszell kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 13 Gegentore in fünf Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match (Rang 8).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Wängi. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 3. Wängi hat bisher viermal gewonnen und einmal verloren.

Wängi spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Amriswil 2a (Platz 8). Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (19.00 Uhr, Tellenfeld, Amriswil).

Für Bischofszell hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 6. Bischofszell hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Bischofszell spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Pfyn 1 (Platz 4). Das Spiel findet am 30. September statt (20.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Telegramm: FC Wängi 2 - FC Bischofszell 2 3:0 (1:0) - Grosswies, Wängi – Tore: 5. Yannick Hugentobler 1:0. 70. Benjamin Rast 2:0. 89. Joel Widmer 3:0. – Waengi: Felix Hanhart, Rino Steiert, Janik Oertle, Manuel Bertogg, Dimitri Eilinger, Dario Meili, Michael Gemperle, Joel Widmer, Roman Thalmann, Yannick Hugentobler, Benjamin Rast. – Bischo: Manuel Müller, Ben Brüschweiler, Jan Haas, Florian Shoshi, Thierry Spring, Nico Limoncelli, Joe Limoncelli, Diego Olival Rodrigues, Aleksi Stähli, Danilo Banha Soares, Patrik Silva Simoes. – Verwarnungen: 52. Michael Gemperle, 65. Joel Widmer, 71. Joe Limoncelli, 89. Nico Limoncelli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.09.2022 21:59 Uhr.

