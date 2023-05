Frauen 2. Liga Deutlicher Erfolg für Uzwil gegen Weinfelden-Bürglen Uzwil gewinnt am Sonntag zuhause gegen Weinfelden-Bürglen 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Jana Riva für Weinfelden-Bürglen. In der 23. Minute traf sie zum 1:0. Gleichstand stellte Clarissa Jung durch ihren Treffer für Uzwil in der 26. Minute her. Clarissa Jung war es auch, die in der 70. Minute die 2:1-Führung für Uzwil herstellte.

Alissa Lenz erhöhte in der 72. Minute zur 3:1-Führung für Uzwil. Das letzte Tor der Partie erzielte Sarah Moser, die in der 84. Minute die Führung für Uzwil auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Luana Curaba von Uzwil erhielt in der 74. Minute die gelbe Karte.

Dass Uzwil gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 17 Spielen 1.6 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Uzwil die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Weinfelden-Bürglen ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 54 Tore in 17 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel (Rang 11).

Uzwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 23 Punkten auf Rang 6. Uzwil hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Uzwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Ebnat-Kappel 1 (Platz 8). Das Spiel findet am 29. Mai statt (13.30 Uhr, Untersand, Ebnat).

Weinfelden-Bürglen verharrt nach der Niederlage auf dem 11. Und damit letzten Platz. Weinfelden-Bürglen hat bisher einmal gewonnen, elfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Weinfelden-Bürglen geht es zuhause gegen FC Rapperswil-Jona 2 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 29. Mai statt (11.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Telegramm: FC Uzwil 1 - FC Weinfelden-Berg 1 Grp. 4:1 (1:1) - Rüti, Henau – Tore: 23. Jana Riva 0:1. 26. Clarissa Jung 1:1. 70. Clarissa Jung 2:1. 72. Alissa Lenz 3:1. 84. Sarah Moser (Penalty) 4:1. – Uzwil: Laura Egli, Sarah Moser, Noelia De Martin, Mirjam Kleger, Jara Bollhalder, Alissa Lenz, Jana Vettiger, Marina Frick, Maura Giulia Pala, Luana Specchia, Clarissa Jung. – WeinfeldenBuerglen: Indira Djegoja, Asia Stelitano, Bruna Margarida Rodrigues Almeida, Salome Kutter, Nadine Waldvogel, Nadia Bernet, Michelle Alder, Linda Bornhauser, Alessandra Hagen, Rita De Oliveira Gomes, Jana Riva. – Verwarnungen: 74. Luana Curaba.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.05.2023 23:26 Uhr.