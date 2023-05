4. Liga, Gruppe 7 Deutlicher Erfolg für Uzwil gegen Bazenheid Sieg für Uzwil: Gegen Bazenheid gewinnt das Team am Mittwoch auswärts 4:0.

(chm)

Enes Ismaili traf in der 24. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Uzwil. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Uzwil stellte Stefan Ristic in Minute 64 her. Janic Jöhl baute in der 80. Minute die Führung für Uzwil weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Xhevat Hasallari in der 89. Minute, als er für Uzwil zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Uzwil für Thomas Eisenlohr (58.) und Xhevat Hasallari (62.). Die einzige gelbe Karte bei Bazenheid erhielt: Cedric Bührer (88.)

Uzwil hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 52 Tore in 16 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Bazenheid kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.3 Tore pro Partie (Rang 9).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Uzwil. Das Team liegt mit 26 Punkten auf Rang 4. Für Uzwil ist es der zweite Sieg in Serie.

Auf Uzwil wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Henau 2, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 3. Juni statt (19.15 Uhr, Rüti, Henau).

Für Bazenheid hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 6. Bazenheid hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Bazenheid tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Ebnat-Kappel 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 2. Juni statt (20.00 Uhr, Ifang, Bazenheid).

Telegramm: FC Bazenheid 2 - FC Uzwil 3 0:4 (0:1) - Ifang, Bazenheid – Tore: 24. Enes Ismaili 0:1. 64. Stefan Ristic 0:2. 80. Janic Jöhl 0:3. 89. Xhevat Hasallari (Penalty) 0:4. – Bazenheid: Jérémie Cadalbert, Andrin Holenstein, Miko Jozic, Sandro Brägger, Cedric Bührer, Andreas Scherrer, Jan Bernhardsgrütter, Mike Kolwe, Marco Bischofberger, Maik Bernhardsgrütter, Joël Lüthi. – Uzwil: Manuel Cozzio, Stefan Ristic, Selim Akyildiz, Darko Ristic, Patrik Niedermann, Thomas Eisenlohr, Patrick Oehler, Xhevat Hasallari, Lion Cerny, Janic Jöhl, Enes Ismaili. – Verwarnungen: 58. Thomas Eisenlohr, 62. Xhevat Hasallari, 88. Cedric Bührer.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.05.2023 11:44 Uhr.