4. Liga, Gruppe 5 Deutlicher Erfolg für Urnäsch gegen Jedinstvo SG Urnäsch behielt im Spiel gegen Jedinstvo SG am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 0:0.

(chm)

Erst in der zweiten Halbzeit drehte Urnäsch auf, dafür gelangen dem Team gleich neun Treffer.

Jedinstvo SG blieb ein Torerfolg versagt.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Jedinstvo SG erhielten Valentino Mladenovic (44.) und Predrag Gasic (60.) eine gelbe Karte. Urnäsch blieb ohne Karte.

Urnäsch hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.7 Mal pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Jedinstvo SG ein relativ häufiges Phänomen. Die total 34 Gegentore in elf Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.1 Toren pro Match (Rang 9).

Keine Änderung in der Tabelle für Urnäsch: Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 9. Urnäsch hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Urnäsch tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Sarajevo 92 92 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 23. April statt (14.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Für Jedinstvo SG hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 5. Jedinstvo SG hat bisher fünfmal gewonnen und sechsmal verloren.

Für Jedinstvo SG geht es daheim gegen FC Amriswil 2b (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 23. April statt (14.00 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Telegramm: FC Urnäsch 1 - FK Jedinstvo SG 1 9:0 (0:0) - Feld, Urnäsch – Tore: 21. Dominic Brandenberger 0:0. 32. Daniel Eicher 0:0. 43. Dominic Brandenberger 0:0. 46. Dominic Brandenberger 0:0. 61. Kevin Gülünay 0:0. 76. Martin Stijakovic (Penalty) 0:0.80. Martin Stijakovic 0:0. 92. Pascal Meier 0:0. 94. Dominic Brandenberger 0:0. – Urnäsch: Manuel Ammann, Nino Gülünay, Thomas Brandenberger, Thomas Weibel, Nico Rohner, Christof Grob, Philipp Brandenberger, Kevin Gülünay, Davide Vicenzo Marzoa, Daniel Eicher, Dominic Brandenberger. – Jedinstvo SG: Dusko Laketic, Slobodan Tasic, Aleksandar Trailovic, Predrag Gasic, Aleksandar Maksimovic, Francisco Barreira Ribeiro, Nikola Cvitkovac, Admir Basic, Aleksandar Milenkovic, Valentino Mladenovic, Spase Kocev. – Verwarnungen: 27. Christof Grob, 44. Valentino Mladenovic, 60. Predrag Gasic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.