4. Liga, Gruppe 4 Deutlicher Erfolg für Speicher gegen Jedinstvo SG Speicher gewinnt am Samstag zuhause gegen Jedinstvo SG 5:0.

(chm)

Marcel Mazenauer brachte Speicher 1:0 in Führung (16. Minute). Mit einem weiteren Tor sorgte Marcel Mazenauer in der 46. Minute für das 2:0 für Speicher. Speicher erhöhte in der 52. Minute seine Führung durch Karlo Gavric weiter auf 3:0.

Christian Brunner baute in der 71. Minute die Führung für Speicher weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Moreno Schrag, der in der 80. Minute die Führung für Speicher auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Jedinstvo SG sah Predrag Kostadinovic (60.) die rote Karte. Gelb erhielt Admir Basic (34.). Die einzige gelbe Karte bei Speicher erhielt: Laurin Hofer (68.)

In seiner Gruppe hat Speicher den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.5 Tore pro Partie.

Die Tabellensituation bleibt für Speicher unverändert. Mit 31 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Speicher hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Speicher ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Jedinstvo SG hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 8. Für Jedinstvo SG war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Jedinstvo SG ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Speicher 1 - FK Jedinstvo SG 1 5:0 (1:0) - Buchen, Speicher – Tore: 16. Marcel Mazenauer 1:0. 46. Marcel Mazenauer 2:0. 52. Karlo Gavric 3:0. 71. Christian Brunner 4:0. 80. Moreno Schrag 5:0. – Speicher: Elias Eccher, Laurin Hofer, Pascal Huber, Mirco Schrag, Nils Forestier, Jason Thüler, Kris Kunz, Loris Kunz, Valentin Stillhard, Marcel Mazenauer, Karlo Gavric. – Jedinstvo SG: Ivan Orlovic, Miro Agatic, Romario Mladenovic, Sladjan Denic, Marko Anokic, Marko Milic, Sened Tesfay, Francisco Barreira Ribeiro, Admir Basic, Antonio Orfanidis, Ridvan Demirci. – Verwarnungen: 34. Admir Basic, 68. Laurin Hofer – Ausschluss: 60. Predrag Kostadinovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.06.2022 16:34 Uhr.