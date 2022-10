3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Erfolg für Schmerikon gegen Weesen Schmerikon gewinnt am Samstag zuhause gegen Weesen 5:1.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Schmerikon über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Weesen war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 62. Minute zum zwischenzeitlichen 1:3.

Die Torschützen für Schmerikon waren: Lawen Salih (2 Treffer), Rafael Batista de Lemos (1 Treffer), Nevio Marchionna (1 Treffer) und Marcel Kluge (1 Treffer). Einziger Torschütze für Weesen war: Nils Rieger (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Weesen für Nils Rieger (69.) und Marco Tramontana (91.). Eine Verwarnung gab es für Schmerikon, nämlich für Filipe Pereira Dinis (30.).

In den bisherigen Spielen ist Schmerikon nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.3. Das bedeutet, dass Schmerikon die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Weesen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 4.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Defensive 29 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Schmerikon machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 8. Für Schmerikon ist es der zweite Sieg in Serie. Schmerikon konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Schmerikon tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Sargans 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 9. Oktober statt (16.00 Uhr, Sportanlage Riet, Sargans).

Weesen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Weesen hat bisher nur verloren, nämlich sechsmal.

Für Weesen geht es in einem Heimspiel gegen FC Rebstein 1 (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 9. Oktober statt (10.00 Uhr, Moos, Weesen).

Telegramm: FC Schmerikon 1 - FC Weesen 2 5:1 (2:0) - Allmeind Schmerikon, Schmerikon – Tore: 25. Rafael Batista de Lemos 1:0. 26. Lawen Salih 2:0. 60. Lawen Salih 3:0. 62. Nils Rieger (Penalty) 3:1.81. Nevio Marchionna 4:1. 90. Marcel Kluge 5:1. – Schmerikon: Filipe Pereira Dinis, Dario Heierli, Kevin Fehr, Léonce Birchler, Ruben Kleber, Onur Pehlivan, Ital Späth, Erdi Misirli, Damir Omerasevic, Rafael Batista de Lemos, Lawen Salih. – Weesen: Elia Brunner, Dario Büsser, Jan Büsser, Fabian Kaspar, Sven Popp, Romano Böni, Fabio Böni, Bleon Ramadani, Joschua Gerber, Nils Rieger, Roman Eicher. – Verwarnungen: 30. Filipe Pereira Dinis, 69. Nils Rieger, 91. Marco Tramontana.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 05:16 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.