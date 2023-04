3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Erfolg für Sargans gegen Flums Sieg für Sargans: Gegen Flums gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:0.

(chm)

Sandro Willi schoss Sargans in der 7. Minute zur 1:0-Führung. Kevin Willi sorgte in der 40. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Sargans. Das letzte Tor der Partie erzielte Sandro Willi, der in der 57. Minute die Führung für Sargans auf 3:0 ausbaute.

Bei Flums erhielten Dardan Bibaj (39.), Robin Novoa (50.) und Pascal Kurath (55.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Sargans erhielt: Arlind Berisha (20.)

In seiner Gruppe hat Sargans den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 33 Tore in 14 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.2 Toren pro Match.

Die Tabellensituation bleibt für Sargans unverändert. 25 Punkte bedeuten Rang 3. Sargans hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Sargans geht es auswärts gegen FC Balzers 2 (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 30. April statt (15.00 Uhr, Rheinau Balzers, Balzers).

Für Flums hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 5. Flums hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Flums in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Rüthi 1. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (18.00 Uhr, Banau, Flums).

Telegramm: FC Sargans 1 - FC Flums 1 3:0 (2:0) - Sportanlage Riet, Sargans – Tore: 7. Sandro Willi 1:0. 40. Kevin Willi 2:0. 57. Sandro Willi 3:0. – Sargans: Christian Hermann, Marco Giordano, Chris Tanner, Benjamin Weber, Fabian Schai, Manuel Ackermann, Kevin Willi, Rahulan Sivalingam, Arlind Berisha, Kevin Bigger, Sandro Willi. – Flums: Fejzula Aliji, Curdin Schaffhauser, Dardan Bibaj, Andreas Nadig, Robin Novoa, Pascal Kurath, Valentino Zollino, Dominik Dort, Valon Aliji, Amir Bektas, Ignacio Novoa Rodriguez. – Verwarnungen: 20. Arlind Berisha, 39. Dardan Bibaj, 50. Robin Novoa, 55. Pascal Kurath.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Datenstand: 23.04.2023 20:27 Uhr.