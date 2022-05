3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Erfolg für Rebstein gegen Triesenberg Sieg für Rebstein: Gegen Triesenberg gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:1.

Rebstein ging in der 9. Spielminute durch Valentino Tomasic in Führung, ehe Triesenberg in der 27. Minute (Alessandro Crescenti) der Ausgleich gelang. In der 71. Minute war es an Joshua Eggenberger, Rebstein 2:1 in Führung zu bringen.

Simon Schranz erhöhte in der 75. Minute zur 3:1-Führung für Rebstein. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Fatlum Memisi in der 80. Minute, als er für Rebstein zum 4:1 traf.

Bei Triesenberg erhielten Borislav Pavicic (56.), Pius Sprenger (69.) und Aladin Redzepi (74.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Rebstein erhielt: Andrin Cabezas (56.)

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Rebstein eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.7 pro Spiel. Das bedeutet, dass Rebstein die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Rebstein: 24 Punkte bedeuten Rang 7. Rebstein hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Auf Rebstein wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Diepoldsau-Schmitter 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 22. Mai statt (14.30 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Für Triesenberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 8. Triesenberg hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Triesenberg geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Staad 1 (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 21. Mai statt (16.30 Uhr, Bützel, Staad).

Telegramm: FC Triesenberg 1 - FC Rebstein 1 1:4 (1:1) - Leitawies, Triesenberg – Tore: 9. Valentino Tomasic 0:1. 27. Alessandro Crescenti 1:1. 71. Joshua Eggenberger 1:2. 75. Simon Schranz 1:3. 80. Fatlum Memisi 1:4. – Triesenberg: Nikola Pupovac, Ricardo Maia de Sousa, Borislav Pavicic, Aladin Redzepi, Alessandro Crescenti, Sebastian Beck, Reto Tscherfinger, Jonas Sprenger, Lucas Viegas Soares Soares, Pius Sprenger, Jonas Beck. – Rebstein: Dominik Roth, Björn Ergens, Philip Baumgartner, Emre Kocabas, Piratheesh Kamalanathan, Simon Schranz, Elion Sopi, Alessio Celentano, Timon Cabezas, Andrin Cabezas, Valentino Tomasic. – Verwarnungen: 56. Andrin Cabezas, 56. Borislav Pavicic, 69. Pius Sprenger, 74. Aladin Redzepi.

