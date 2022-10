3. Liga, Gruppe 4 Deutlicher Erfolg für Neckertal-Degersheim gegen Dussnang Sieg für Neckertal-Degersheim: Gegen Dussnang gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:1.

(chm)

Dussnang ging zunächst in der 11. Minute in Führung, als Nico Bucher zum 1:0 traf. Nur vier Minuten später schaffte Stephen Bosshard aber den Ausgleich für Neckertal-Degersheim. Matthias Rüegg schoss Neckertal-Degersheim in der 39. Minute zur 2:1-Führung.

Neckertal-Degersheim baute die Führung in der 61. Minute (Roberto Manzo) weiter aus (3:1). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Marino Burtscher in der 91. Minute, als er für Neckertal-Degersheim zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es total elf Karten. Bei Neckertal-Degersheim gab es sieben gelbe Karten. Dussnang kassierte vier gelbe Karten.

Neckertal-Degersheim hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.6 Mal pro Partie.

Die Abwehr von Dussnang kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 21 Tore in acht Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel (Rang 9).

Neckertal-Degersheim rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Für Neckertal-Degersheim ist es der zweite Sieg in Serie.

Auf Neckertal-Degersheim wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team FC Sirnach 1, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (14.00 Uhr, Kett, Sirnach).

Nach der Niederlage büsst Dussnang einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 5. Dussnang hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Dussnang geht es in einem Heimspiel gegen SC Berg 1 (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (17.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Telegramm: FC Neckertal-Degersheim 1 - FC Dussnang 1 4:1 (2:1) - Oberstufenzentrum, Necker – Tore: 11. Nico Bucher 0:1. 15. Stephen Bosshard 1:1. 39. Matthias Rüegg 2:1. 61. Roberto Manzo 3:1. 91. Marino Burtscher 4:1. – Neckertal: Timo Ebneter, Ron Lieberherr, Stephen Bosshard, Patrick Tanner, Fabio Pondini, Sandro Meng, Roberto Manzo, Julian Frischknecht, Silvan Looser, Matthias Rüegg, Dimitri Büchler. – Dussnang: Joel Brühwiler, Tobias Lautenschlager, Tobias Schnell, Claude Steinmann, Mario Leutenegger, Luca Greuter, Valentin Traxler, Fabrice Kern, Fabian Huldi, Patrik Beerli, Nico Bucher. – Verwarnungen: 7. Claude Steinmann, 9. Silvan Looser, 10. Roberto Manzo, 32. Stephen Bosshard, 57. Valentin Traxler, 76. Dominik Rodriguez Lopez, 78. Dominic Roos, 79. Nico Bucher, 82. Sandro Meng, 85. Peter Bosshard, 92. Nico Meng.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2022 03:36 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.