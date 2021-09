4. Liga, Gruppe 3 Deutlicher Erfolg für Montlingen gegen Rheineck Sieg für Montlingen: Gegen Rheineck gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:0.

(chm)

Sämtliche drei Tore für Montlingen fielen in nur 17 Minuten: Fabian Wüst brachte Montlingen 1:0 in Führung (27. Minute). In der 39. Minute schoss Christ Dietsche Montlingen mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Michael Dietrich, der in der 44. Minute die Führung für Montlingen auf 3:0 ausbaute.

Rheineck kassierte vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Montlingen, nämlich für Fabian Elser (33.).

Die Offensive von Montlingen hat bislang häufig überzeugt: In sechs Spielen hat sie total 18 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Rheineck kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Montlingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 2. Montlingen hat bisher viermal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Montlingen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Triesenberg 2. Das Spiel findet am 5. Oktober statt (20.15 Uhr, Leitawies, Triesenberg).

Nach der Niederlage büsst Rheineck einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 6. Rheineck hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Rheineck auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Ruggell 2. Diese Begegnung findet am Freitag (1. Oktober) statt (20.00 Uhr, Freizeitpark Widau, Ruggell).

Telegramm: FC Rheineck 2 - FC Montlingen 2 0:3 (0:3) - Stapfenwies, Rheineck – Tore: 27. Fabian Wüst 0:1. 39. Christ Dietsche (Penalty) 0:2.44. Michael Dietrich 0:3. – Rheineck: Yves Hüttenmoser, Mirco Paternoster, Raphael Frei, Simon Jankovics, James Morga, Sandro Barmettler, Vito Frano, Marcel Niederer, Remo Gebert, Dominique Lapp, Patrick Koch. – Montlingen: Lars Frei, Marcel Seitz, Julian Dietsche, Darryl Thurnherr, Adrian Baumgartner, Fabian Baumgartner, Samuel Lüchinger, Christ Dietsche, Fabian Wüst, Michael Dietrich, Azem Kroni. – Verwarnungen: 33. Fabian Elser, 39. Remo Gebert, 41. Sandro Barmettler, 73. Patrick Koch, 88. Marcel Niederer.

Tabelle: 1. FC Ruggell 2 6 Spiele/13 Punkte (16:7). 2. FC Montlingen 2 6/12 (18:11), 3. FC Heiden 1 6/11 (15:8), 4. FC Rebstein 2a 6/11 (15:9), 5. USV Eschen/Mauren 3 6/9 (11:12), 6. FC Rheineck 2 6/9 (10:16), 7. FC Altstätten 2 6/7 (11:13), 8. FC Triesenberg 2 6/6 (9:11), 9. FC Au-Berneck 05 2 6/5 (6:13), 10. FC Staad 2 6/2 (6:17).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.09.2021 01:22 Uhr.