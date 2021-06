3. Liga, Gruppe 3 Deutlicher Erfolg für Kreuzlingen gegen Zuzwil Kreuzlingen gewinnt am Samstag auswärts gegen Zuzwil 4:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Remo Krucker in der 27. Minute. Er traf für Zuzwil zum 1:0. Zum Ausgleich für Kreuzlingen traf Marlon Vigna in der 33. Minute. Vince Tyler Sisman brachte Kreuzlingen 2:1 in Führung (36. Minute).

Salvatore Dolce sorgte in der 64. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Kreuzlingen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Vince Tyler Sisman in der 86. Minute, als er für Kreuzlingen zum 4:1 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Kreuzlingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Kreuzlingen hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kreuzlingen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SC Brühl 2. Diese Begegnung findet am 27. Juni statt (16.00 Uhr, Hafenareal, Kreuzlingen).

Für Zuzwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 6. Für Zuzwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Zuzwil verlor zudem erstmals zuhause.

Zuzwil spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Fortuna SG 1 (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 27. Juni (16.00 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Telegramm: FC Zuzwil 1 - FC Kreuzlingen 2 1:4 (1:2) - Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil – Tore: 27. Remo Krucker 1:0. 33. Marlon Vigna 1:1. 36. Vince Tyler Sisman 1:2. 64. Salvatore Dolce 1:3. 86. Vince Tyler Sisman 1:4. – Zuzwil: Nicolas Brühwiler, Daniele Di Gaetano, Philip Jud, Michael Bossert, Fabian Steiner, Graziano Vanadia, Raphael Oswald, Patrick Gähwiler, Pascal Fritsche, Silvan Moser, Remo Krucker. – Kreuzlingen: Colin Rebsamen, Noah Rebsamen, Faid Kocan, Rinor Tolaj, Albijon Selmani, Adem Arifagic, Sinisa Tosic, Vince Tyler Sisman, Mathias Haller, Marlon Vigna, Salvatore Dolce. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Bischofszell 1 - FC Romanshorn 2 3:1, FC Zuzwil 1 - FC Kreuzlingen 2 1:4, FC Henau 1 - FC Fortuna SG 1 8:2

Tabelle: 1. FC Henau 1 10 Spiele/24 Punkte (32:17). 2. FC Bischofszell 1 10/23 (26:17), 3. SC Brühl 2 9/19 (25:15), 4. FC Tägerwilen 1 9/17 (34:16), 5. FC Wittenbach 1 9/16 (18:13), 6. FC Zuzwil 1 10/16 (22:26), 7. FC Kreuzlingen 2 10/15 (21:17), 8. FC Besa 1 9/8 (16:20), 9. FC Neukirch-Egnach 1 9/7 (14:16), 10. FC Romanshorn 2 10/6 (12:31), 11. FC Weinfelden-Bürglen 1 9/5 (14:19), 12. FC Fortuna SG 1 10/4 (18:45).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.06.2021 12:47 Uhr.