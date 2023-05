4. Liga, Gruppe 7 Deutlicher Erfolg für Henau gegen Bazenheid Henau behielt im Spiel gegen Bazenheid am Mittwoch zuhause das bessere Ende für sich und siegte 7:1.

(chm)

Bazenheid erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Argetim Beluli ging das Team in der 6. Minute in Führung. Zum Ausgleich für Henau traf Sandro Eisenring in der 13. Minute.

Danach drehte Henau auf. Das Team schoss ab der 28. Minute noch sechs weitere Tore, während Bazenheid kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 7:1.

Die Torschützen für Henau waren: Sandro Eisenring (2 Treffer), Nando Bürge (1 Treffer), Mathias Specker (1 Treffer), Marino Fasoli (1 Treffer), Marco Bruggmann (1 Treffer) und Manuel Bossart (1 Treffer). Einziger Torschütze für Bazenheid war: Argetim Beluli (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Bazenheid für Argetim Beluli (47.) und Joël Germann (73.). Keine einzige Karte erhielt Henau.

Zahlreiche Gegentore sind für Bazenheid ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 47 Tore in 13 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.6 Toren pro Spiel (Rang 10).

Mit dem Sieg rückt Henau um einen Platz nach vorne. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Henau hat bisher achtmal gewonnen und sechsmal verloren.

Auf Henau wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Frauenfeld 2a, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Samstag (13. Mai) statt (18.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Für Bazenheid hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 6. Bazenheid hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Bazenheid geht es in einem Heimspiel gegen FC Zuzwil 2 (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am Freitag (12. Mai) statt (20.00 Uhr, Ifang, Bazenheid).

Telegramm: FC Henau 2 - FC Bazenheid 2 7:1 (4:1) - Rüti, Henau – Tore: 6. Argetim Beluli 0:1. 13. Sandro Eisenring 1:1. 28. Marino Fasoli 2:1. 34. Sandro Eisenring 3:1. 36. Manuel Bossart 4:1. 48. Marco Bruggmann 5:1. 55. Nando Bürge 6:1. 83. Mathias Specker 7:1. – Henau: Emanuel Wirth, Fabio Gerschwiler, Remo Börsig, Samir Aljimi, Sandro Eisenring, Manuel Bossart, Thomas Holenstein, Marino Fasoli, Nando Bürge, Raphael Maurer, Marco Bruggmann. – Bazenheid: Laurin Mannhart, Afrim Dika, Marco Bischofberger, Andrin Holenstein, Raphael Koch, Ali Gelebek, Maik Bernhardsgrütter, Igor Stojcic, Miko Jozic, Argetim Beluli, Venhar Bejtulai. – Verwarnungen: 47. Argetim Beluli, 73. Joël Germann.

