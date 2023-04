3. Liga, Gruppe 4 Deutlicher Erfolg für Dussnang gegen Kreuzlingen Dussnang gewinnt am Samstag zuhause gegen Kreuzlingen 5:0.

(chm)

Valentin Traxler schoss Dussnang in der 17. Minute zur 1:0-Führung. Dussnang baute die Führung in der 37. Minute (Patrick Wullschleger) weiter aus (2:0). Dussnang erhöhte in der 51. Minute seine Führung durch Fabian Amrhein weiter auf 3:0.

Dussnang erhöhte in der 75. Minute seine Führung durch Fabrice Kern weiter auf 4:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Kim Thaddey in der 82. Minute, als er für Dussnang zum 5:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Kreuzlingen für Ljubo Vasic (31.) und Donart Sadiku (90.). Dussnang blieb ohne Karte.

Dussnang hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.5 Mal pro Partie.

Die Abwehr von Kreuzlingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 58 Gegentore in 14 Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.1 Toren pro Match (Rang 12).

Die Tabellensituation bleibt für Dussnang unverändert. 19 Punkte bedeuten Rang 8. Dussnang hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Dussnang spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Münchwilen 1 (Platz 10). Diese Begegnung findet am 22. April statt (17.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Kreuzlingen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Kreuzlingen war es bereits die zehnte Niederlage in Serie.

Für Kreuzlingen geht es daheim gegen FC Sirnach 1 (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (14.00 Uhr, Hafenareal, Kreuzlingen).

Telegramm: FC Dussnang 1 - FC Kreuzlingen 2 5:0 (2:0) - Sonnenhof, Dussnang – Tore: 17. Valentin Traxler 1:0. 37. Patrick Wullschleger 2:0. 51. Fabian Amrhein 3:0. 75. Fabrice Kern 4:0. 82. Kim Thaddey 5:0. – Dussnang: Luca Böhi, Claude Steinmann, Mario Leutenegger, Marco Frick, Patrick Wullschleger, Pascal Krucker, Valentin Traxler, Luca Greuter, Fabrice Kern, Fabian Amrhein, Janik Roos. – Kreuzlingen: Alen Gloncsak, Ljubo Vasic, Ethan Oscar Moore, Nikola Vasic, Amin Aliti, Dannylo Lima Colaco, Flavio Mammoliti, Kristjan Ramaj, Adem Arifagic, Donart Sadiku, Ibrahim Selimaj. – Verwarnungen: 31. Ljubo Vasic, 90. Donart Sadiku.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 13:23 Uhr.