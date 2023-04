2. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Erfolg für Bischofszell gegen Eschenbach – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Bischofszell gewinnt am Samstag zuhause gegen Eschenbach 5:0.

In der 6. Minute gelang Lars Musa der Führungstreffer zum 1:0 für Bischofszell. Samuel Weber sorgte in der 43. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Bischofszell. Bischofszell baute in der 53. Minute die Führung für Bischofszell weiter aus: Torschütze war erneut Samuel Weber.

Bischofszell erhöhte in der 80. Minute seine Führung durch Lars Musa weiter auf 4:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Aldin Mujkanovic in der 87. Minute, als er für Bischofszell zum 5:0 traf.

Bei Bischofszell gab es vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Eschenbach, nämlich für Alexander Aerne (72.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Bischofszell eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.9 pro Spiel. Das bedeutet, dass Bischofszell die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Bischofszell rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Bischofszell hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Bischofszell auswärts mit FC Romanshorn 1 (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 14. April statt (20.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Nach der Niederlage büsst Eschenbach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 16 Punkten auf Rang 7. Eschenbach hat je viermal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Eschenbach daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Tägerwilen 1. Diese Begegnung findet am 8. April statt (15.30 Uhr, Eschewies, Eschenbach).

Telegramm: FC Bischofszell 1 - FC Eschenbach 1 5:0 (2:0) - Bruggfeld, Bischofszell – Tore: 6. Lars Musa 1:0. 43. Samuel Weber 2:0. 53. Samuel Weber 3:0. 80. Lars Musa 4:0. 87. Aldin Mujkanovic 5:0. – Bischo: Levin Spring, Liridon Ajrizi, Alexander Vonplon, Nicolas Spiegel, Sylwester Elwis Bielicki, Florian Eggenberger, Aldin Mujkanovic, Thilo Knellwolf, Lars Musa, Dominik Neuhauser, Samuel Weber. – Eschenbach: Raffael Riget, Ramon Grob, Nicola Brunner, Dominik Hinder, André Hefti, Alexander Aerne, Gioele Stumpo, Zef Gojani, Ramon Huber, Silvan Aranda, Sandro Vigini. – Verwarnungen: 29. Thilo Knellwolf, 39. Uwe Beran, 44. Samuel Weber, 55. Florian Eggenberger, 72. Alexander Aerne.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.04.2023 03:03 Uhr.