Frauen 2. Liga Deutlicher Erfolg für Au-Berneck gegen Romanshorn Sieg für Au-Berneck: Gegen Romanshorn gewinnt das Team am Montag zuhause 0:0.

(chm)

Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Sonja Kutzer, sorgte in der 9 für den Ausgleich für Au-Berneck 05. Au-Berneck 05 glich in der 15. Minute durch Alexandra Mühlbauer aus. Der Ausgleich für Au-Berneck 05 fiel in der 51. Minute (Sonja Kutzer). Gleichstand (0:0) hiess es wieder in der 86. Minute, als Alexandra Mühlbauer für Au-Berneck 05 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 88, als Daniela Bantic für Au-Berneck 05 erfolgreich war.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Romanshorn, Luana Pfomann (64.) kassierte sie. Au-Berneck behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Au-Berneck bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 9. Au-Berneck hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Au-Berneck tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Uzwil 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 11. Juni statt (14.00 Uhr, Oberdorf, Berneck).

Mit der Niederlage rückt Romanshorn in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 26 Punkten neu Platz 6. Für Romanshorn war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Romanshorn geht es zuhause gegen FC Ems 1 Grp. (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (14.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: FC Au-Berneck 05 1 - FC Romanshorn 1 5:0 (0:0) - Oberdorf, Berneck – Tore: 9. Sonja Kutzer (Penalty) 0:0.15. Alexandra Mühlbauer 0:0. 51. Sonja Kutzer 0:0. 86. Alexandra Mühlbauer 0:0. 88. Daniela Bantic 0:0. – Au-Berneck: Janine Krojer, Claudia Heeb, Deborah Fanchini, Lara Pizzingrilli, Manuela Frei, Fiona Indermaur, Sonja Kutzer, Elvira Rusch, Anina Eicher, Julia Dierauer, Alexandra Mühlbauer. – Romanshorn: Janine Schindler, Jacqueline Germann, Noemi Locher, Jessica Lienemann, Livia Schori, Luana Pfomann, Séverine Affentranger, Luana Ullmann, Sarah Birenstihl, Gülsah Ayse Demircan, Carina Vanessa Guerreiro Viriato. – Verwarnungen: 64. Luana Pfomann, 72. Claudia Heeb.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.05.2023 02:38 Uhr.