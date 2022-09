2. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Erfolg für Au-Berneck 05 gegen Winkeln Au-Berneck 05 gewinnt am Samstag zuhause gegen Winkeln 4:1.

(chm)

Den Auftakt machte Flamur Bojaxhi, der in der 30. Minute für Au-Berneck 05 zum 1:0 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 56, als Ruben Melim Almeida für Winkeln erfolgreich war. Raoul Marino erzielte in der 84. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Au-Berneck 05.

Fünf Minuten dauerte es, ehe Raoul Marino erneut erfolgreich war. Er traf in der 89. Minute zum 3:1 für Au-Berneck 05. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Daniele Varano in der 90. Minute, als er für Au-Berneck 05 zum 4:1 traf.

Bei Winkeln sah Jordan Höhener (68.) die rote Karte. Gelb erhielt Luca Rölli (49.). Bei Au-Berneck 05 erhielten Fabian Dierauer (45.), Raoul Marino (73.) und Sarujan Pirabakaran (94.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle verbessert sich Au-Berneck 05 von Rang 8 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Au-Berneck 05 hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren. Au-Berneck 05 konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Au-Berneck 05 spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Abtwil-Engelburg 1 (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (17.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

In der Tabelle verliert Winkeln Plätze und zwar von Rang 11 auf 12. Das Team hat drei Punkte. Winkeln hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Winkeln in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Ems 1. Die Partie findet am 24. September statt (16.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FC Au-Berneck 05 1 - FC Winkeln SG 1 4:1 (1:0) - Degern, Au – Tore: 30. Flamur Bojaxhi 1:0. 56. Ruben Melim Almeida 1:1. 84. Raoul Marino 2:1. 89. Raoul Marino 3:1. 90. Daniele Varano 4:1. – Au-Berneck 05: Fabio Staudacher, Carlo Lamorte, Mihai Giovanny Popescu, Mario Zivic, Endrit Bekjiri, Daniele Varano, Sarujan Pirabakaran, Jetmir Lakna, Fabian Dierauer, Gabriele Lamorte, Flamur Bojaxhi. – Winkeln: Jordan Höhener, Dominic Räber, Marc Hörler, Luca Stüdli, Lars Hörler, Ueli Rohner, Alfa Manuel Djana Casado, Marc Grünenfelder, Noah Eberle, Luca Rölli, Ruben Melim Almeida. – Verwarnungen: 45. Fabian Dierauer, 49. Luca Rölli, 73. Raoul Marino, 94. Sarujan Pirabakaran – Ausschluss: 68. Jordan Höhener.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

