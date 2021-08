3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Auftaktsieg für Triesen gegen Widnau – Julien Hasler mit drei Toren Triesen beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Widnau setzt es auswärts einen 5:1-Sieg ab.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Triesen über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:1 in Führung gelegen.

Widnau war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 35. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1.

Matchwinner für Triesen war Julien Hasler, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Triesen waren: Patrick Bargetze (1 Treffer) und Alessandro Büchel (1 Treffe.) einziger Torschütze für Widnau war: Aleksandar Radisic (1 Treffer).

Bei Triesen erhielten André Arpagaus (63.) und Nikola Coric (74.) eine gelbe Karte. Bei Widnau erhielten Ivan Ivic (70.) und Alban Lufi (72.) eine gelbe Karte.

Triesen liegt nach Spiel 1 auf Rang 2. Triesen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Triesenberg 1. Die Partie findet am 28. August statt (16.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

In der Tabelle steht Widnau nach dem ersten Spiel auf Rang 10. Auf Widnau wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das Team FC Schaan 1. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (18.00 Uhr, Rheinwiese, Schaan).

Telegramm: FC Widnau 2 - FC Triesen 1 1:5 (1:2) - Aegeten, Widnau – Tore: 10. Alessandro Büchel 0:1. 35. Aleksandar Radisic 1:1. 38. Julien Hasler 1:2. 58. Julien Hasler 1:3. 62. Julien Hasler 1:4. 79. Patrick Bargetze 1:5. – Widnau: Kim Gremminger, Aaron Thönig, Patrick Steinmann, Fabio Schmid, Raphael Frei, Gabriele Lamorte, Noe Rieser, Aleksandar Radisic, Bledi Shala, Aaron Heule, Alban Lufi. – Triesen: Andreas Kindle, Hugo Gomes Ferreira, André Arpagaus, Dominik Wolf, Nikola Coric, Alessandro Büchel, Batuhan Toplu, Julien Hasler, Daniel Salzgeber, Sandro Mathis, Thomas Tschütscher. – Verwarnungen: 63. André Arpagaus, 70. Ivan Ivic, 72. Alban Lufi, 74. Nikola Coric.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Widnau 2 - FC Triesen 1 1:5, FC Rebstein 1 - FC Rüthi 1 1:0

Tabelle: 1. FC Staad 1 1 Spiel/3 Punkte (8:0). 2. FC Triesen 1 1/3 (5:1), 3. FC Diepoldsau-Schmitter 1 1/3 (4:0), 4. FC Buchs 1 1/3 (3:1), 5. FC Altstätten 1 1/3 (2:1), 6. FC Rebstein 1 1/3 (1:0), 7. FC Rheineck 1 1/0 (1:2), 8. FC Rüthi 1 1/0 (0:1), 9. FC Schaan 1 1/0 (1:3), 10. FC Widnau 2 1/0 (1:5), 11. FC Triesenberg 1 1/0 (0:4), 12. USV Eschen/Mauren 2 1/0 (0:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 19:44 Uhr.