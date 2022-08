4. Liga, Gruppe 5 Deutlicher Auftakterfolg für Herisau gegen Amriswil Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Herisau auswärts gegen Amriswil 5:0.

(chm)

Andreas Baumann erzielte in der 2. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Herisau. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Herisau stellte Ivan Jovic in Minute 48 her. Filip Miljkovic baute in der 53. Minute die Führung für Herisau weiter aus (3:0).

Herisau baute in der 69. Minute die Führung für Herisau weiter aus: Torschütze war erneut Filip Miljkovic. Das letzte Tor der Partie erzielte Damjan Vasic, der in der 92. Minute die Führung für Herisau auf 5:0 ausbaute.

Gelbe Karten gab es bei Amriswil für Giuseppe Pastena (40.), Robin De Lorenzo (47.) und Salvador Ribeiro Blanco (88.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Herisau, Joel Gemperle (38.) kassierte sie.

Herisau liegt nach Spiel 1 auf Rang 1. Im nächsten Spiel trifft Herisau in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Winkeln SG 2. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (16.30 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

In der Tabelle steht Amriswil nach dem ersten Spiel auf Rang 10. Für Amriswil geht es auswärts gegen FC Urnäsch 1 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 27. August statt (19.15 Uhr, Feld, Urnäsch).

Telegramm: FC Amriswil 2b - FC Herisau 2 0:5 (0:1) - Tellenfeld, Amriswil – Tore: 2. Andreas Baumann 0:1. 48. Ivan Jovic 0:2. 53. Filip Miljkovic 0:3. 69. Filip Miljkovic 0:4. 92. Damjan Vasic 0:5. – Amriswil: Filippo Fazio, Manuel Christen, Reto Egger, Salvador Ribeiro Blanco, Lucas Högger, Giuseppe Pastena, Damjan Sinik, Ismail Jahja, Robin De Lorenzo, Denis Trigo, Alessandro Carrera. – Herisau: Antonio Fusco, Max Nadig, Joel Gemperle, Marco Wanner, Filip Miljkovic, Ognjen Kostadinovic, Gianluca Bianculli, Sasa Stankovic, Andreas Baumann, Remo Wanner, Mark Zuberbühler. – Verwarnungen: 38. Joel Gemperle, 40. Giuseppe Pastena, 47. Robin De Lorenzo, 88. Salvador Ribeiro Blanco.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.08.2022 12:12 Uhr.