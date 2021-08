2. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Auftakterfolg für Ems gegen Abtwil Ems beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Abtwil setzt es zuhause einen 3:0-Sieg ab.

Alle Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Nach 46 torlosen Minuten traf Resandan Yogarajah zum 1:0. Ems baute die Führung in der 64. Minute (Lorenzo Cazzato) weiter aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Janique Gringer, der in der 73. Minute die Führung für Ems auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Ems erhielten Janique Gringer (78.) und Laurin Zala (91.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Abtwil, Renato Gröli (62.) kassierte sie.

Nach dem ersten Spiel steht Ems auf dem zweiten Rang. Ems spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen KF Dardania St. Gallen 1. Das Spiel findet am 29. August statt (16.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

In der Tabelle steht Abtwil nach dem ersten Spiel auf Rang 11. Für Abtwil geht es zuhause gegen US Schluein Ilanz 1 weiter. Die Partie findet am 29. August statt (16.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Telegramm: FC Ems 1 - FC Abtwil-Engelburg 1 3:0 (1:0) - EMS – Tore: 46. Resandan Yogarajah 1:0. 64. Lorenzo Cazzato 2:0. 73. Janique Gringer 3:0. – Ems: Nicola Hartmann, Hanan Beso, Hanad Beso, Mahir Beso, Karthik Koneswarasingam, Andri Hunger, Nico Casanova, Janique Gringer, Resandan Yogarajah, Mitko Gjorgjievski, Mario Garcia Agulla. – Abtwil: Mathias Altermatt, Sven Messmer, Andrin Gehrig, Jan Ledergerber, Marc Koller, Thomas Sturzenegger, Mattias Gröli, Luca Menet, Glen Forster, Renato Gröli, Sandro Klarer. – Verwarnungen: 62. Renato Gröli, 78. Janique Gringer, 91. Laurin Zala.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC Vaduz 2 - KF Dardania St. Gallen 1 1:1, FC Ems 1 - FC Abtwil-Engelburg 1 3:0, FC Ruggell 1 - FC St. Margrethen 1 1:2

Tabelle: 1. FC Mels 1 1 Spiel/3 Punkte (6:0). 2. FC Ems 1 1/3 (3:0), 3. FC St. Margrethen 1 1/3 (2:1), 4. FC Herisau 1 1/1 (2:2), 5. US Schluein Ilanz 1 1/1 (2:2), 6. FC Vaduz 2 1/1 (1:1), 7. KF Dardania St. Gallen 1 1/1 (1:1), 8. FC Montlingen 1 1/1 (0:0), 9. FC Au-Berneck 05 1 1/1 (0:0), 10. FC Ruggell 1 1/0 (1:2), 11. FC Abtwil-Engelburg 1 1/0 (0:3), 12. FC Winkeln SG 1 1/0 (0:6).

