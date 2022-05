Frauen 3. Liga Deutlicher 5:2-Erfolg für Gossau gegen Uzwil Gossau behielt im Spiel gegen Uzwil am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:2.

(chm)

Uzwil erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Vanessa Moosmann ging das Team in der 7. Minute in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 12, als Linda Musig für Gossau erfolgreich war.

Danach drehte Gossau auf. Das Team schoss ab der 20. Minute noch vier weitere Tore, während Uzwil ein Tor gelang (zum 2:4 (78. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützinnen für Gossau waren: Linda Musig (2 Treffer), Gaye Gürgen (1 Treffer), Ditjona Temaj (1 Treffer) und Alessa Metzler (1 Treffer). Die Torschützinnen für Uzwil waren: Vanessa Moosmann und Maura Giulia Pala.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Uzwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Die Tabellensituation bleibt für Gossau unverändert. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 10. Gossau hat bisher dreimal gewonnen, 14mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. Kriegt es Gossau im nächsten Spiel in einem Heimspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 6. Juni statt (13.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Uzwil verharrt nach der Niederlage auf dem 11. Und damit letzten Platz. Für Uzwil war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Uzwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Kirchberg 2 Grp. (Platz 6). Diese Begegnung findet am 6. Juni statt (16.00 Uhr, Sonnmatt, Kirchberg SG).

Telegramm: FC Uzwil 2 - FC Gossau 1 2:5 (1:3) - Rüti, Henau – Tore: 7. Vanessa Moosmann 1:0. 12. Linda Musig 1:1. 20. Gaye Gürgen 1:2. 24. Linda Musig 1:3. 66. Alessa Metzler 1:4. 78. Maura Giulia Pala 2:4. 85. Ditjona Temaj 2:5. – Uzwil: Anja Abegg, Noelia De Martin, Shama Berhe, Vanessa Moosmann, Lara Stojanovic, Jara Bollhalder, Luana Specchia, Lenja Bernhardsgrütter, Elena Broger, Maura Giulia Pala, Gianna Högger. – Gossau: Shyhrete Kryeziu, Janine Gemperle, Nadine Fürer, Larissa Hacker, Larissa Urscheler, Alessa Metzler, Laura Hostettler, Linda Musig, Alessia Brunner, Ditjona Temaj, Morena Eva Abelleira Torralba. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 23:59 Uhr.