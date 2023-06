2. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 5:1-Erfolg für Abtwil gegen Altstätten Abtwil behielt im Spiel gegen Altstätten am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:1.

(chm)

Altstätten erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Carlo Göldi ging das Team in der 15. Minute in Führung. Gleichstand stellte Mattias Gröli durch seinen Treffer für Abtwil in der 22. Minute her.

Danach drehte Abtwil auf. Das Team schoss ab der 35. Minute noch vier weitere Tore, während Altstätten kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützen für Abtwil waren: Silvan Spescha, Sandro Klarer, Mattias Gröli, Luca Menet und Glen Forster. Einziger Torschütze für Altstätten war: Carlo Göldi (1 Treffer).

Im Spiel gab es total sieben Karten. Abtwil kassierte fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Altstätten für Simon Eugster (25.) und Sahin Irisme (26.).

Abtwil hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.7 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 22 Spielen, in denen die Offensive 60 Tore erzielte. In der Abwehr ist Abtwil sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Total liess das Team 31 Tore in 22 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.4 Toren pro Spiel (Rang 1).

Der Sieg bedeutet für Abtwil die Tabellenführung. Nach 22 Spielen hat das Team 43 Punkte. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Für Abtwil ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Abtwil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Mit der Niederlage rückt Altstätten in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 35 Punkten neu Platz 5. Altstätten hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und achtmal unentschieden gespielt.

Für Altstätten ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Altstätten 1 - FC Abtwil-Engelburg 1 1:5 (1:2) - GESA, Altstätten – Tore: 15. Carlo Göldi (Penalty) 1:0.22. Mattias Gröli 1:1. 35. Luca Menet 1:2. 65. Sandro Klarer 1:3. 71. Glen Forster 1:4. 74. Silvan Spescha 1:5. – Altstätten: Jan Imlig, Noah Zünd, Simon Eugster, Yanik Lüchinger, Simon Lichtenstern, Carlo Göldi, Manuel Stüdli, Amar Uzunovic, Tobia Walt, Adis Hujdur, Sahin Irisme. – Abtwil: Jonas Börsch, Elias Reich, Thomas Sturzenegger, Sandro Klarer, Nico Isler, Jan Ledergerber, Marc Koller, Reto Nef, Mattias Gröli, Silvan Spescha, Luca Menet. – Verwarnungen: 25. Simon Eugster, 25. Jan Ledergerber, 26. Sahin Irisme, 43. Stanko Culanic, 47. Sandro Klarer, 54. Nico Isler, 89. Reto Nef.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.06.2023 02:55 Uhr.