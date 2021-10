Frauen 2. Liga Deutlicher 5:0-Sieg für Uzwil gegen Romanshorn Uzwil gewinnt am Sonntag zuhause gegen Romanshorn 5:0.

(chm)

Andrea Nägele erzielte in der 6. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Uzwil. Uzwil baute die Führung in der 30. Minute (Sarah Moser) weiter aus (2:0). Durch ein Eigentor (Janine Schindler) erhöhte sich in der 45. Minute die Führung für Uzwil weiter auf 3:0.

Larissa Baumann baute in der 84. Minute die Führung für Uzwil weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Clarissa Jung, die in der 87. Minute die Führung für Uzwil auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Uzwil erhielten Sarah Moser (62.) und Luana Curaba (65.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Romanshorn erhielt: Luana Pfomann (77.)

In seiner Gruppe hat Uzwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.8 Mal pro Partie.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Uzwil. Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 3. Uzwil hat bisher viermal gewonnen und einmal verloren.

Als nächstes trifft Uzwil in einem Auswärtsspiel mit FC Rapperswil-Jona 2 (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 12. Oktober statt (20.00 Uhr, Grünfeld, Jona).

Mit der Niederlage rückt Romanshorn in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 7. Romanshorn hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Romanshorn geht es zuhause gegen FC Linth-Schwanden 1 Grp. (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am 9. Oktober statt (19.15 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: FC Uzwil 1 - FC Romanshorn 1 5:0 (3:0) - Rüti, Henau – Tore: 6. Andrea Nägele 1:0. 30. Sarah Moser 2:0. 45. Eigentor (Janine Schindler) 3:0.84. Larissa Baumann 4:0. 87. Clarissa Jung 5:0. – Uzwil: Laura Egli, Luana Curaba, Silja Weibel, Sarah Moser, Romyna Wirth, Lina Widmer, Jana Vettiger, Andrea Nägele, Marina Egli, Larissa Baumann, Clarissa Jung. – Romanshorn: Karin Raymann, Julia Ottenburg, Noemi Locher, Janine Schindler, Anja Hugentobler, Nina Manser, Gülsah Ayse Demircan, Séverine Affentranger, Adela Gibasová, Luana Pfomann, Veronika Gibasova. – Verwarnungen: 62. Sarah Moser, 65. Luana Curaba, 77. Luana Pfomann.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Au-Berneck 05 1 - FC Bütschwil 1 Grp. 4:4, FC Widnau 1 - FC Rapperswil-Jona 2 1:0, FC Linth-Schwanden 1 Grp. - FC Ems 1 Grp. 1:2, FC Uzwil 1 - FC Romanshorn 1 5:0

Tabelle: 1. FC Triesen 1 Grp. 6 Spiele/15 Punkte (12:9). 2. FC Widnau 1 6/13 (18:7), 3. FC Uzwil 1 5/12 (14:6), 4. FC Thusis - Cazis 1 5/12 (11:3), 5. FC Ebnat-Kappel 1 5/7 (11:11), 6. FC Bütschwil 1 Grp. 6/7 (17:13), 7. FC Romanshorn 1 6/7 (8:14), 8. FC Ems 1 Grp. 6/6 (8:16), 9. FC Au-Berneck 05 1 5/5 (14:12), 10. FC Rapperswil-Jona 2 5/2 (2:6), 11. FC Linth-Schwanden 1 Grp. 5/0 (4:22).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 2. Liga finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 16:39 Uhr.