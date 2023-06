4. Liga, Gruppe 4 Deutlicher 5:0-Sieg für Speicher gegen Neukirch-Egnach Speicher gewinnt am Samstag zuhause gegen Neukirch-Egnach 5:0.

(chm)

Speicher ging in der 23. Minute 1:0 in Führung, als Silas Hartmann ins eigene Tor traf. Speicher baute die Führung in der 26. Minute (Laurin Hofer) weiter aus (2:0). Karlo Gavric baute in der 70. Minute die Führung für Speicher weiter aus (3:0).

Speicher erhöhte in der 72. Minute seine Führung durch Loris Kunz weiter auf 4:0. Marcel Mazenauer schoss das 5:0 (74. Minute) für Speicher und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Neukirch-Egnach für Fabio Martino (54.), Martin Aepli (80.) und Livio Biraghi (87.). Für Speicher gab es keine Karte.

Speicher hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.7 Tore pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Neukirch-Egnach ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 6).

Die Tabellensituation hat sich für Speicher nicht verändert. 33 Punkte bedeuten Rang 2. Für Speicher ist es bereits der zehnte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und fünfmal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Speicher gingen unentschieden aus.

Für Speicher ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Neukirch-Egnach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 6. Neukirch-Egnach hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Neukirch-Egnach ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Speicher 1 - FC Neukirch-Egnach 2 5:0 (2:0) - Buchen, Speicher – Tore: 23. Eigentor (Silas Hartmann) 1:0.26. Laurin Hofer 2:0. 70. Karlo Gavric 3:0. 72. Loris Kunz 4:0. 74. Marcel Mazenauer 5:0. – Speicher: Elias Eccher, Laurin Hofer, Ray Kunz, Robin Thüler, Nicolas Lauper, Albert Mohn, Lino Kurz, Loris Kunz, Valentin Stillhard, Kris Kunz, Moreno Schrag. – Neukirch-Egnach: Silvan Kaufmann, Fabio Martino, Yannick Mainardi, Moreno Cardillo, Livio Biraghi, Janis Krebs, Dario Humljan, Martin Aepli, Silas Hartmann, Yannick Suppiger, William Nägeli. – Verwarnungen: 54. Fabio Martino, 80. Martin Aepli, 87. Livio Biraghi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.06.2023 14:54 Uhr.