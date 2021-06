2. Liga, Gruppe 2 Deutlicher 4:1-Sieg für Bronschhofen gegen Linth Sieg für Bronschhofen: Gegen Linth gewinnt das Team am Sonntag auswärts 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Philipp Roth für Bronschhofen. In der 6. Minute traf er zum 1:0. Mit seinem Tor in der 49. Minute brachte Andi Qerfozi Bronschhofen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Der Anschlusstreffer für Linth zum 1:2 kam in der 62. Minute. Verantwortlich dafür war Florind Redzepi.

Ramon Widmer erhöhte in der 75. Minute zur 3:1-Führung für Bronschhofen. Das letzte Tor der Partie erzielte Andi Qerfozi, der in der 80. Minute die Führung für Bronschhofen auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Linth sah Chris Suter (54.) die rote Karte. Gelb erhielt Florind Redzepi (38.). Bronschhofen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Bronschhofen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 5. Bronschhofen hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Bronschhofen geht es zuhause gegen FC Winkeln SG 1 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 26. Juni statt (16.00 Uhr, Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen).

Nach der Niederlage büsst Linth zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 9. Linth hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Linth auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Rapperswil-Jona 1928 AG 2. Zu diesem Spiel kommt es am 26. Juni (16.00 Uhr, Grünfeld, Jona).

Telegramm: FC Linth 04 2 - SC Bronschhofen 1 1:4 (0:1) - Allmeind Niederurnen, Niederurnen – Tore: 6. Philipp Roth 0:1. 49. Andi Qerfozi 0:2. 62. Florind Redzepi 1:2. 75. Ramon Widmer 1:3. 80. Andi Qerfozi 1:4. – Linth: Rinor Kurtishaj, Dominic Noser, Azem Abdi, Stefan Bänz, Reto Fischli, Francesco Fragapane, Domingo Baumhackl, Chris Suter, Noël Langer, Florind Redzepi, Adrian Gössi. – Bronschhofen: Tanam Hagmann, Simon Pabst, Stefan Ott, Alessandro Maier, Marcel Wild, Philipp Flammer, Tsega Khangsar, Andi Qerfozi, Nicola Guntersweiler, Ramon Widmer, Philipp Roth. – Verwarnungen: 38. Florind Redzepi – Ausschluss: 54. Chris Suter.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 2: FC Sirnach 1 - FC Rapperswil-Jona 1928 AG 2 1:0, FC Linth 04 2 - SC Bronschhofen 1 1:4

Tabelle: 1. FC Frauenfeld 1 10 Spiele/22 Punkte (22:12). 2. FC Abtwil-Engelburg 1 10/18 (18:11), 3. FC Rapperswil-Jona 1928 AG 2 10/16 (24:10), 4. FC Sirnach 1 10/15 (23:22), 5. SC Bronschhofen 1 10/14 (16:13), 6. FC Uzwil 2 10/14 (17:20), 7. FC Winkeln SG 1 10/14 (19:20), 8. FC Schmerikon 1 10/13 (14:11), 9. FC Linth 04 2 10/13 (23:27), 10. FC Wattwil Bunt 1929 1 10/10 (12:22), 11. FC Wängi 1 10/8 (17:30), 12. FC Eschenbach 1 10/8 (16:23).

