3. Liga, Gruppe 3 Deutlicher 4:1-Erfolg für Wittenbach gegen Neukirch-Egnach – Neukirch-Egnach verliert nach vier Siegen Wittenbach behielt im Spiel gegen Neukirch-Egnach am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

Den Auftakt machte Rico Ziegler, der in der 41. Minute für Neukirch-Egnach zum 1:0 traf. Moritz Angehrn glich in der 73. Minute für Wittenbach aus. Es hiess 1:1. Pascal Eisenring erzielte in der 78. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Wittenbach.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Wittenbach stellte Luca Brülisauer in Minute 87 her. Drei Minuten dauerte es, ehe Luca Brülisauer erneut erfolgreich war. Er traf in der 90. Minute zum 4:1 für Wittenbach.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Neukirch-Egnach. Eine Verwarnung gab es für Wittenbach, nämlich für Joel Pfister (64.).

Mit einem Tore-Schnitt von 4.2 Toren pro Spiel ist Wittenbach bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Neukirch-Egnach ein relativ häufiges Phänomen. Die total 29 Gegentore in elf Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match (Rang 7).

Unverändert liegt Wittenbach nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach elf Spielen bei 30 Punkten. Wittenbach hat bisher zehnmal gewonnen und einmal verloren.

Wittenbach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Gossau 2 (Platz 5). Diese Begegnung findet am 26. März statt ( Uhr, Buechenwald, Gossau).

Für Neukirch-Egnach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 6. Neukirch-Egnach hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Neukirch-Egnach in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SC Brühl 2. Die Partie findet am 26. März statt ( Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Telegramm: FC Neukirch-Egnach 1 - FC Wittenbach 1 1:4 (1:0) - Rietzelg, Neukirch – Tore: 41. Rico Ziegler 1:0. 73. Moritz Angehrn 1:1. 78. Pascal Eisenring 1:2. 87. Luca Brülisauer 1:3. 90. Luca Brülisauer 1:4. – Neukirch-Egnach: Raphael Fässler, Noah Altherr, Jan Schröder, Andrin Moser, Silvan Oswald, Ramon Klarer, Adriano Martino, Rico Ziegler, Pascal Allenspach, Mirco Moser, Loris Schwitzer. – Wittenbach: Dario Räss, Yves Oertle, Joel Pfister, Pascal Keller, Ramon Mahr, Lukas Hungerbühler, Moritz Angehrn, Joël Kurzbauer, Ciro Marino, Luca Brülisauer, Patrick Brülisauer. – Verwarnungen: 43. Loris Schwitzer, 52. Adriano Martino, 59. Raphael Fässler, 64. Joel Pfister, 79. Yves Knup.

