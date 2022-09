Frauen 2. Liga Deutlicher 4:1-Erfolg für Widnau gegen Weinfelden-Bürglen Sieg für Widnau: Gegen Weinfelden-Bürglen gewinnt das Team am Sonntag zuhause 4:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Isabel Gschwend in der 2. Minute. Sie traf für Widnau zum 1:0. Gleichstand war wieder in der 7. Minute hergestellt. Isabel Gschwend traf ins eigene Tor zum 1:1-Ausgleich für Weinfelden-Bürglen. In der 13. Minute schoss Erika Gschwend Widnau mittels Elfmeter in Führung (2:1).

In der 37. Minute baute Michelle Walt den Vorsprung für Widnau auf zwei Tore aus (3:1). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Giulia Hale in der 75. Minute, als sie für Widnau zum 4:1 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Widnau liegt nach Spiel 3 auf Rang 3. Widnau spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Ebnat-Kappel 1 (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 14. September (20.15 Uhr, Untersand, Ebnat).

In der Tabelle steht Weinfelden-Bürglen nach dem zweiten Spiel auf Rang 10. Weinfelden-Bürglen trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Au-Berneck 05 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 11. September statt (11.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Telegramm: FC Widnau 1 - FC Weinfelden-Berg 1 Grp. 4:1 (3:1) - Aegeten, Widnau – Tore: 2. Isabel Gschwend 1:0. 7. Eigentor (Isabel Gschwend) 1:1.13. Erika Gschwend (Penalty) 2:1.37. Michelle Walt 3:1. 75. Giulia Hale 4:1. – Widnau: Lea Spreiter, Winona Berweger, Isabel Gschwend, Jessica Gstöhl, Leonie Ritz, Julia Poljansek, Michelle Walt, Erika Gschwend, Eva Dietsche, Giulia Hale, Nadja Berweger. – WeinfeldenBuerglen: Lara Siegwart, Pascale Merz, Jana Riva, Salome Kutter, Meret Martin, Caroline Frei, Indira Djegoja, Linda Bornhauser, Jana D`Agostino, Tanja Zbinden, Rita De Oliveira Gomes. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2022 21:39 Uhr.

