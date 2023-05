4. Liga, Gruppe 3 Deutlicher 4:1-Erfolg für Staad gegen Eschen/Mauren Staad gewinnt am Freitag auswärts gegen Eschen/Mauren 4:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Jan Acklin in der 4. Minute. Er traf für Staad zum 1:0. In der 37. Minute schoss Enis Ziberi Staad mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Raphael Zech sorgte in der 38. Minute für Eschen/Mauren für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Mit seinem Tor in der 48. Minute brachte Predrag Krnetic Staad mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Marco Liechti schoss das 4:1 (91. Minute) für Staad und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Staad erhielt: Marco Liechti (73.) eine Verwarnung gab es für Eschen/Mauren, nämlich für Patrick Batliner (62.).

Dass Staad gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 14 Spielen 1.6 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Staad die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 10 mit durchschnittlich 3.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Eschen/Mauren ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.6 Tore pro Partie (Rang 8).

Der Sieg ändert nichts in der Tabelle für Staad. Das Team bleibt Schlusslicht. Neun Punkte bedeuten Rang 10. Staad hat bisher dreimal gewonnen und elfmal verloren. Staad konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Staad spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Rebstein 2a (Platz 6). Die Partie findet am 19. Mai statt (20.30 Uhr, Bützel, Staad).

Für Eschen/Mauren hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 9. Eschen/Mauren hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Eschen/Mauren auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Widnau 2. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (13.00 Uhr, Aegeten, Widnau).

Telegramm: USV Eschen/Mauren 3 - FC Staad 2 1:4 (1:2) - Sportpark Eschen, Eschen – Tore: 4. Jan Acklin 0:1. 37. Enis Ziberi (Penalty) 0:2.38. Raphael Zech 1:2. 48. Predrag Krnetic 1:3. 91. Marco Liechti 1:4. – Eschen/Mauren: Justin Caflisch, Niels Ritter, Michael Ott, Julian Kuster, Nicolas Nipp, Nicolas Wohlwend, Raphael Zech, Niklas Marxer, Mario Meier, Gabriele Raffaeli, Silvan Marxer. – Staad: Luca Buschauer, Luca Grab, Mattia Morgante, John Patrick Dornbierer, Ramon Heidemann, Andri Knellwolf, Marco Liechti, Enis Ziberi, Hakan Ümit, Predrag Krnetic, Jan Acklin. – Verwarnungen: 62. Patrick Batliner, 73. Marco Liechti.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.05.2023 10:50 Uhr.