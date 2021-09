4. Liga, Gruppe 2 Deutlicher 4:1-Erfolg für Buchs gegen Haag – Siegesserie von Haag gebrochen Sieg für Buchs: Gegen Haag gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:1.

(chm)

Haag ging zunächst in der 7. Minute in Führung, als Stefan Tinner zum 1:0 traf. In der 26. Minute gelang Buchs jedoch durch Silvan Bieri der Ausgleich. Per Penalty traf Philipp Kolbe in der 32. Minute zur 2:1-Führung für Buchs.

In der 78. Minute baute Levente Daniel Kormany den Vorsprung für Buchs auf zwei Tore aus (3:1). Das letzte Tor der Partie erzielte Sascha Zwahlen, der in der 89. Minute die Führung für Buchs auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Buchs. Bei Haag erhielten Nico Alder (31.) und Dominic Müller (73.) eine gelbe Karte.

Buchs hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 13 Tore in vier Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel.

In der Tabelle verbessert sich Buchs von Rang 5 auf 3. Das Team hat neun Punkte. Buchs hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Buchs daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Sevelen 1. Zu diesem Spiel kommt es am 18. September (16.00 Uhr, Rheinau Buchs, Buchs).

In der Tabelle verliert Haag Plätze und zwar von Rang 2 auf 5. Das Team hat neun Punkte. Haag hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Haag tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Sevelen 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 25. September statt (18.00 Uhr, MKM Arena FC Haag, Haag).

Telegramm: FC Buchs 2 - FC Haag 1 4:1 (2:1) - Rheinau Buchs, Buchs – Tore: 7. Stefan Tinner 0:1. 26. Silvan Bieri 1:1. 32. Philipp Kolbe (Penalty) 2:1.78. Levente Daniel Kormany 3:1. 89. Sascha Zwahlen 4:1. – Buchs: Fabio Cruz Nunes, Armando Heeb, Salen Skenderi, Philipp Kolbe, Nico Wipf, Nasid Rustemi, Mateo Sibona, Yari Brunettini, Domenico Toto, Callum Ormond, Silvan Bieri. – Haag: Selcuk Bicer, Loris Scherzinger, Lukas Heeb, Nikola Ugrica, Marc Hagmann, Ivan Carkic, Dominic Müller, Milorad Nikolic, Stefan Tinner, Gian Andrea Heeb, Nico Alder. – Verwarnungen: 31. Nico Alder, 45. Philipp Kolbe, 46. Salen Skenderi, 70. Daniel Varela Pereira, 73. Dominic Müller, 77. Domenico Toto, 90. Matheus Ferreira Gastardo.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Sevelen 1 - FC Balzers 2 2:4, FC Buchs 2 - FC Haag 1 4:1, FC Grabs 1 - FC Trübbach 1 1:0, Chur 97 2b - FC Triesen 2 1:1

Tabelle: 1. FC Grabs 1 4 Spiele/10 Punkte (13:2). 2. FC Sevelen 1 4/9 (14:6), 3. FC Buchs 2 4/9 (13:6), 4. FC Gams 1 4/9 (19:11), 5. FC Haag 1 4/9 (11:9), 6. FC Balzers 2 4/6 (12:12), 7. Chur 97 2b 4/2 (3:12), 8. FC Sargans 2 4/2 (5:8), 9. FC Triesen 2 4/1 (2:13), 10. FC Trübbach 1 4/0 (2:15).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 17:06 Uhr.