4. Liga, Gruppe 2 Deutlicher 4:1-Erfolg für Bad Ragaz gegen Eschenbach Bad Ragaz gewinnt am Samstag zuhause gegen Eschenbach 4:1.

(chm)

Den Auftakt machte Jan Kohler, der in der 21. Minute für Bad Ragaz zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Bad Ragaz stellte Manuel Rudigier in Minute 46 her. Der Anschlusstreffer für Eschenbach zum 1:2 kam in der 64. Minute. Verantwortlich dafür war Alessandro Gonzalez.

Anthony Fabiano Gamez sorgte in der 70. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Bad Ragaz. Das letzte Tor der Partie erzielte Jannik Kühne, der in der 78. Minute die Führung für Bad Ragaz auf 4:1 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Bad Ragaz hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.3 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Eschenbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 26 Gegentore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match (Rang 8).

Bad Ragaz machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 3. Bad Ragaz hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Bad Ragaz spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Haag 1 (Platz 7). Die Partie findet am 1. April statt (17.30 Uhr, Ri).

Nach der Niederlage büsst Eschenbach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 9. Eschenbach hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Eschenbach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Grabs 1 (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 2. April ( Uhr, Eschewies, Eschenbach).

Telegramm: FC Bad Ragaz 2 - FC Eschenbach 2b 4:1 (2:0) - Ri – Tore: 21. Jan Kohler 1:0. 46. Manuel Rudigier 2:0. 64. Alessandro Gonzalez 2:1. 70. Anthony Fabiano Gamez 3:1. 78. Jannik Kühne 4:1. – Bad Ragaz: Karim Ibrahim, Nick Reutimann, Fredrik Kressig, Jan Kohler, Andrea Mühlebach, Manuel Rudigier, Alexander Hermann, Nando Bersorger, Lorenzo Murano, Marc Kressig, Edon Plakolli. – Eschenbach: Martin Elmer, Christian Sennhauser, Remo Arena, Marcos Andre Mota Oliveira, Timo Kuster, Fabio Huber, Lars Hinder, Alessandro Gonzalez, Manuel Oberholzer, Kristjan Dilla, Stefan Keller. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Datenstand: 30.10.2022 10:07 Uhr.

