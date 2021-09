2. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 4:0-Sieg für Dardania SG gegen Montlingen Dardania SG behielt im Spiel gegen Montlingen am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:0.

(chm)

Fisnik Sinani erzielte in der 1. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Dardania SG. Lendim Ibrahimi sorgte in der 6. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Dardania SG. Emin Djelassi baute in der 14. Minute die Führung für Dardania SG weiter aus (3:0). Erjon Mucodemi schoss das 4:0 (79. Minute) für Dardania SG und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Montlingen erhielten Menderes Caglar (37.), Manuel Bont (41.) und Mauro Malacrida (53.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Dardania SG für Mentor Gashi (50.) und Emin Djelassi (63.).

Dardania SG spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.6 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 13 erzielten Toren Rang 4.

Die Abwehr von Montlingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3 (Rang 10).

Dardania SG rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Dardania SG ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Dardania SG zuhause mit FC Au-Berneck 05 1 (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (16.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Für Montlingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 8. Montlingen hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Montlingen wartet im nächsten Spiel auswärts das siebtplatzierte Team FC Ruggell 1, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Freitag (1. Oktober) statt (20.00 Uhr, Freizeitpark Widau, Ruggell).

Telegramm: FC Montlingen 1 - KF Dardania St. Gallen 1 0:4 (0:3) - Kolbenstein, Montlingen – Tore: 1. Fisnik Sinani 0:1. 6. Lendim Ibrahimi 0:2. 14. Emin Djelassi 0:3. 79. Erjon Mucodemi 0:4. – Montlingen: Fabian Lüchinger, Sven Eugster, Manuel Bont, Fabio Klingler, Mauro Malacrida, Ramon Wüst, Nando Lüchinger, Sandro Lüchinger, Menderes Caglar, Valdet Istrefi, Sandro Daradan. – Dardania SG: Fabio Neuhaus, Lendim Ibrahimi, Simone Salvatore, Baskim Redzepi, Emin Djelassi, Brando Briner, Jetmir Beqiraj, Mentor Gashi, Latif Canoski, Diego Cassani, Gentian Himaj. – Verwarnungen: 37. Menderes Caglar, 41. Manuel Bont, 50. Mentor Gashi, 53. Mauro Malacrida, 63. Emin Djelassi.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC Montlingen 1 - KF Dardania St. Gallen 1 0:4, FC Mels 1 - FC Herisau 1 2:3, FC Winkeln SG 1 - FC Ruggell 1 4:4, FC Ems 1 - FC St. Margrethen 1 0:1, US Schluein Ilanz 1 - FC Vaduz 2 1:5

Tabelle: 1. FC Vaduz 2 6 Spiele/14 Punkte (19:8). 2. KF Dardania St. Gallen 1 5/11 (13:3), 3. FC Abtwil-Engelburg 1 5/10 (18:9), 4. FC St. Margrethen 1 5/10 (11:10), 5. FC Mels 1 5/8 (14:8), 6. FC Herisau 1 5/8 (12:9), 7. FC Ruggell 1 4/5 (8:7), 8. FC Montlingen 1 6/4 (7:18), 9. FC Ems 1 4/3 (5:9), 10. FC Au-Berneck 05 1 5/3 (7:12), 11. FC Winkeln SG 1 5/2 (7:16), 12. US Schluein Ilanz 1 5/2 (5:17).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.09.2021 00:19 Uhr.