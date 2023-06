4. Liga, Gruppe 3 Deutlicher 4:0-Erfolg für Heiden gegen Rheineck Sieg für Heiden: Gegen Rheineck gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:0.

(chm)

In der 20. Minute war es an Michael Müller, Heiden 1:0 in Führung zu bringen. In der 46. Minute schoss Nico Boller Heiden mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Kemal Eyiden baute in der 73. Minute die Führung für Heiden weiter aus (3:0). Kemal Eyiden erzielte nur zwei Minuten später auch das 4:0 für Heiden.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rheineck sah Georgios Stella (68.) die rote Karte. Gelb erhielt Georgios Stella (25.). Keine einzige Karte erhielt Heiden.

Die Abwehr von Rheineck kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 49 Tore in 18 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel (Rang 8).

Heiden bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 7. Für Heiden ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Heiden ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Rheineck hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 4. Rheineck hat bisher neunmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Rheineck ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Heiden 1 - FC Rheineck 1a 4:0 (1:0) - Gerbe, Heiden – Tore: 20. Michael Müller 1:0. 46. Nico Boller (Penalty) 2:0.73. Kemal Eyiden 3:0. 75. Kemal Eyiden 4:0. – Heiden: Angelo Sturzenegger, Viktor Kovacevic, Andreas Müller, Nico Boller, Raphael Fessler, Lukas Köberl, Julian Bischoff, Philip Köberl, Adrian Hafliger, Michael Müller, Ramon Braunwalder. – Rheineck: Yves Hüttenmoser, Mirco Bosshart, Livio Bätschmann, Denis Benz, Valon Aliu, Vito Frano, Joshua Braun, Fabian Krämer, Christian Sutter, Artrid Kololli, Georgios Stella. – Verwarnungen: 25. Georgios Stella – Ausschluss: 68. Georgios Stella.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.06.2023 13:24 Uhr.