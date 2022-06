Frauen 2. Liga Deutlicher 4:0-Erfolg für Bütschwil gegen Romanshorn Sieg für Bütschwil: Gegen Romanshorn gewinnt das Team am Montag zuhause 4:0.

(chm)

Alexandra Brändle brachte Bütschwil 1:0 in Führung (45. Minute). Per Penalty erhöhte Nicole Scherrer in der 62. Minute zum 2:0 für Bütschwil. Bütschwil erhöhte in der 65. Minute seine Führung durch Fabienne Brändle weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Melanie Thalmann in der 83. Minute, als sie für Bütschwil zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Bütschwil, Maurine Gübeli (54.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Romanshorn, Luana Pfomann (64.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Bütschwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 54 Tore in 19 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match.

Die Tabellensituation bleibt für Bütschwil unverändert. Mit 35 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Bütschwil hat bisher elfmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Bütschwil geht es auswärts gegen FC Rapperswil-Jona 2 (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 12. Juni (11.00 Uhr, Grünfeld, Jona).

Nach der Niederlage büsst Romanshorn einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 31 Punkten auf Rang 5. Romanshorn hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Romanshorn spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Ems 1 Grp. (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 12. Juni (11.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: FC Bütschwil 1 Grp. - FC Romanshorn 1 4:0 (1:0) - Breite Bütschwil, Bütschwil – Tore: 45. Alexandra Brändle 1:0. 62. Nicole Scherrer (Penalty) 2:0.65. Fabienne Brändle 3:0. 83. Melanie Thalmann 4:0. – Buetschwil: Michaela Clerc, Anuschka Salzmann, Maurine Gübeli, Samira Heeb, Fabienne Brändle, Sévérine Münger, Eliane Werder, Melanie Thalmann, Nicole Scherrer, Alexandra Brändle, Valerie Kern. – Romanshorn: Janine Schindler, Jessica Lienemann, Nina Manser, Julia Ottenburg, Noemi Locher, Nadine Lang, Karin Raymann, Luana Pfomann, Gülsah Ayse Demircan, Franziska Sallmann, Carina Vanessa Guerreiro Viriato. – Verwarnungen: 54. Maurine Gübeli, 64. Luana Pfomann.

