4. Liga, Gruppe 3 Deutlicher 3:0-Sieg für Staad gegen Vaduz Staad gewinnt am Freitag zuhause gegen Vaduz 3:0.

(chm)

In der 15. Minute war es an Roman Künzle, Staad 1:0 in Führung zu bringen. Ramon Heidemann sorgte in der 48. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Staad. Das letzte Tor der Partie erzielte Miro Cazorzi, der in der 53. Minute die Führung für Staad auf 3:0 ausbaute.

Vaduz kassierte vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Staad, Joël Filiz (57.) kassierte sie.

Zahlreiche Gegentore sind für Vaduz ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 45 Tore in 17 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel (Rang 7).

Staad verharrt trotz dem Sieg am Ende der Tabelle. Zwölf Punkte bedeuten Rang 10. Staad hat bisher viermal gewonnen und zwölfmal verloren.

Staad tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Altstätten 2a an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 9. Juni statt (20.00 Uhr, Grüntal Altstätten, Altstätten).

Für Vaduz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 8. Vaduz hat bisher fünfmal gewonnen, elfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Vaduz spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Au-Berneck 05 2 (Platz 6). Die Partie findet am 9. Juni statt (20.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Telegramm: FC Staad 2 - FC Vaduz 1 3:0 (1:0) - Bützel, Staad – Tore: 15. Roman Künzle 1:0. 48. Ramon Heidemann 2:0. 53. Miro Cazorzi 3:0. – Staad: Martin Caderas, Joël Filiz, Jérôme Schneider, Philipp Wilhelm, Justin Scherrer, John Patrick Dornbierer, Jan Acklin, Roman Künzle, Ramon Heidemann, Raoul Walser, Miro Cazorzi. – Vaduz: Diogo Afonso Cordeiro, Kevin Piecha, Alois Korbinian Widmann, Valentin Goop, Niels Hagen, Manuel Brogle, Tebogo Andile Sasa, Therry Brunner, Stephano Kaiser, Raphael Oehri, David Ospelt. – Verwarnungen: 39. Stephano Kaiser, 46. Valentin Goop, 57. Joël Filiz, 86. Tebogo Andile Sasa, 89. Kevin Piecha.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.06.2023 10:15 Uhr.