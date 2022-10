3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher 3:0-Sieg für Sargans gegen Schmerikon Sargans gewinnt am Sonntag zuhause gegen Schmerikon 3:0.

Den Grundstein für den Sieg legte Sargans mit einem Doppelschlag zu Beginn des Spiels: Zunächst war Chris Tanner in der 38. Minute erfolgreich, dann traf Rahulan Sivalingam sechs Minuten später zum 2:0. Manuel Mullis schoss das 3:0 (88. Minute) für Sargans und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Schmerikon für Fabian Felber (41.) und Nevio Marchionna (61.). Für Sargans gab es keine Karte.

Dass Sargans viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen sieben Spielen hat Sargans durchschnittlich 2.9 Treffer pro Partie erzielt. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Sargans unverändert. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Sargans ist es der zweite Sieg in Serie.

Sargans spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Rüthi 1 (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (16.00 Uhr, Sportanlage Riet, Sargans).

Nach der Niederlage büsst Schmerikon drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 11. Schmerikon hat bisher zweimal gewonnen und fünfmal verloren.

Für Schmerikon geht es zuhause gegen FC Rebstein 1 (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (14.00 Uhr, Allmeind Schmerikon, Schmerikon).

Telegramm: FC Sargans 1 - FC Schmerikon 1 3:0 (2:0) - Sportanlage Riet, Sargans – Tore: 38. Chris Tanner 1:0. 44. Rahulan Sivalingam 2:0. 88. Manuel Mullis 3:0. – Sargans: Christian Hermann, Sven Mathis, David Becker, Benjamin Weber, Fabian Schai, Chris Tanner, Kevin Bigger, Kevin Willi, Rahulan Sivalingam, Marco Giordano, Sandro Willi. – Schmerikon: Manuel Müller, Ugur Pehlivan, Kevin Fehr, Léonce Birchler, Gabriel Sabljic, Onur Pehlivan, Ital Späth, Erdi Misirli, Damir Omerasevic, Rafael Batista de Lemos, Marcel Kluge. – Verwarnungen: 41. Fabian Felber, 61. Nevio Marchionna.

