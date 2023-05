4. Liga, Gruppe 4 Deutlicher 3:0-Sieg für Rotmonten gegen Neukirch-Egnach Sieg für Rotmonten: Gegen Neukirch-Egnach gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:0.

(chm)

In der 27. Minute war es an Laurin Arpagaus, Rotmonten 1:0 in Führung zu bringen. Rotmonten baute die Führung in der 46. Minute (Christian Schwendener) weiter aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Laurin Arpagaus, der in der 88. Minute die Führung für Rotmonten auf 3:0 ausbaute.

Neukirch-Egnach kassierte vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Rotmonten, nämlich für Nandor Hegedüs (58.).

Dass Rotmonten viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 13 Spielen hat Rotmonten durchschnittlich 2.6 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Rotmonten. 22 Punkte bedeuten Rang 4. Rotmonten hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rotmonten auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Rorschach-Goldach 17 2. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (11.00 Uhr, Sportanlage Kellen, Tübach).

Für Neukirch-Egnach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 6. Neukirch-Egnach hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Neukirch-Egnach in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Steinach 2. Diese Begegnung findet am Mittwoch (17. Mai) statt (20.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Telegramm: FC Rotmonten SG 1 - FC Neukirch-Egnach 2 3:0 (2:0) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 27. Laurin Arpagaus 1:0. 46. Christian Schwendener 2:0. 88. Laurin Arpagaus 3:0. – Rotmonten: Jonas Germann, Noé Akermann, David Jenny, Nandor Hegedüs, Vital Grob, Gilbert Magalhaes, Laurin Arpagaus, Jonas Steinlin, Christian Schwendener, Noel Senn, Davide Tolomei. – Neukirch-Egnach: Silvan Kaufmann, Fabio Martino, Kim Reinhart, Robin Germann, Kamil Ziltener, Gianluca Bortolin, Livio Biraghi, Vidar Michele Muscari, Dimitri Vogt, Yannick Suppiger, William Nägeli. – Verwarnungen: 55. William Nägeli, 58. Nandor Hegedüs, 70. Kamil Ziltener, 75. Silvan Kaufmann, 87. Dimitri Vogt.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 22:43 Uhr.