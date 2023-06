2. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 3:0-Erfolg für Flawil gegen Ems Sieg für Flawil: Gegen Ems gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:0.

(chm)

Pascal Mayer schoss Flawil in der 31. Minute zur 1:0-Führung. Flawil baute die Führung in der 62. Minute (Leandro Perlaska) weiter aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Dario Koller in der 62. Minute, als er für Flawil zum 3:0 traf.

Gelbe Karten gab es bei Flawil für Valdrin Edipi (40.), Andrin Holenstein (69.) und Raffael Büeler (81.). Die einzige gelbe Karte bei Ems erhielt: Karthik Koneswarasingam (86.)

Die Offensive von Flawil hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.5 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Flawil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 35 Punkten auf Rang 4. Flawil hat bisher elfmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Flawil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Ems hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 35 Punkten auf Rang 3. Ems hat bisher zehnmal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Ems ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Flawil 1 - FC Ems 1 3:0 (1:0) - Schützenwiese, Flawil – Tore: 31. Pascal Mayer 1:0. 62. Leandro Perlaska 2:0. 62. Dario Koller 3:0. – Flawil: Jordi Forster, Riccardo Chiavuzzi, Valdrin Edipi, Marco Di Nunzio, Raffael Büeler, Leandro Perlaska, Leon Geeler, Mirco Oertig, Esmer Hajrovic, Pascal Mayer, David Obrist. – Ems: Balazs Egyed, Matteo Bisculm, Hanad Beso, Andri Hunger, Karthik Koneswarasingam, Samir Limani, Janique Gringer, Agon Topalli, Pierin Frizzoni, Livio Bonderer, Marius Spiller. – Verwarnungen: 40. Valdrin Edipi, 69. Andrin Holenstein, 81. Raffael Büeler, 86. Karthik Koneswarasingam.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.06.2023 15:10 Uhr.