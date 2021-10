2. Liga, Gruppe 1 Dardania SG stolpert gegen Au-Berneck 05 – Flamur Bojaxhi entscheidet Spiel Überraschender Sieg für Au-Berneck 05: Das Team auf Tabellenrang 10 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Dardania SG (2. Rang) auswärts 2:1 geschlagen. Für Au-Berneck 05 war es zugleich der erste Saisonsieg im sechsten Spiel.

(chm)

Au-Berneck 05 geriet zunächst in Rückstand, als Diego Cassani in der 37. Minute Dardania SG 1:0 in Front brachte. Au-Berneck 05 drehte aber das Spiel innerhalb von drei Minuten. Zuerst erzielte Fabio Lamorte (73.) den Ausgleich. Flamur Bojaxhi schoss kurz darauf das Siegtor zum 2:1 für Au-Berneck 05.

Gelbe Karten gab es bei Au-Berneck 05 für Jaro Böhrer (50.) und Manuel Baumann (80.). Gelbe Karten gab es bei Dardania SG für Latif Canoski (52.) und Diego Cassani (83.).

Au-Berneck 05 machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 8. Au-Berneck 05 hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Au-Berneck 05 tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Vaduz 2 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 17. Oktober statt (14.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Für Dardania SG hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 2. Dardania SG hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Dardania SG bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Mels 1. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Oktober (14.00 Uhr, Tiergarten, Mels).

Telegramm: KF Dardania St. Gallen 1 - FC Au-Berneck 05 1 1:2 (1:0) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 37. Diego Cassani (Penalty) 1:0.73. Fabio Lamorte 1:1. 76. Flamur Bojaxhi 1:2. – Dardania SG: Pascal Albrecht, Emin Djelassi, Lendim Ibrahimi, Fisnik Sinani, Brando Briner, Kushtrim Berisha, Mentor Gashi, Latif Canoski, Diego Cassani, Gentian Himaj, Jetmir Beqiraj. – Au-Berneck 05: Fabio Staudacher, Cristian Navarro, Mihai Giovanny Popescu, David Smoljanovic, Jaro Böhrer, Flamur Bojaxhi, Mario Zivic, Daniele Varano, Giuliano Lamorte, Jetmir Lakna, Burhan Yilmaz. – Verwarnungen: 50. Jaro Böhrer, 52. Latif Canoski, 80. Manuel Baumann, 83. Diego Cassani.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC Abtwil-Engelburg 1 - FC Mels 1 1:3, KF Dardania St. Gallen 1 - FC Au-Berneck 05 1 1:2

Tabelle: 1. FC Vaduz 2 6 Spiele/14 Punkte (19:8). 2. KF Dardania St. Gallen 1 6/11 (14:5), 3. FC Mels 1 6/11 (17:9), 4. FC St. Margrethen 1 5/10 (11:10), 5. FC Abtwil-Engelburg 1 6/10 (19:12), 6. FC Herisau 1 5/8 (12:9), 7. FC Ruggell 1 5/8 (10:8), 8. FC Au-Berneck 05 1 6/6 (9:13), 9. FC Montlingen 1 7/4 (8:20), 10. FC Ems 1 4/3 (5:9), 11. US Schluein Ilanz 1 5/2 (5:17), 12. FC Winkeln SG 1 5/2 (7:16).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.10.2021 09:59 Uhr.