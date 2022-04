2. Liga, Gruppe 1 Dardania SG setzt Siegesserie auch gegen Ems fort – Lendim Ibrahimi trifft zum Sieg Dardania SG setzt seine Siegesserie auch gegen Ems fort. Das 3:2 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 67. Minute, als Lendim Ibrahimi den Treffer zum 3:2 für Dardania SG erzielte.

In der 8. Minute hatte Rohollah Afkari zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Er verwertete einen Elfmeter. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 29, als Agon Topalli für Ems erfolgreich war. In der 35. Minute gelang Marius Spiller der Führungstreffer zum 2:1 für Ems. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 60, als Arianit Preniqi für Dardania SG erfolgreich war.

Bei Dardania SG erhielten Mentor Gashi (53.) und Emin Djelassi (92.) eine gelbe Karte. Bei Ems erhielten Mahir Beso (8.) und Marius Spiller (66.) eine gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.5 Toren pro Spiel ist Dardania SG bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dank dem Sieg führt Dardania SG neu die Tabelle an. Das Team hat nach 13 Spielen 27 Punkte auf dem Konto. Das Team rückt damit um zwei Plätze vor. Für Dardania SG ist es der vierte Sieg in Serie.

Dardania SG spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: US Schluein Ilanz 1 (Rang 12). Die Partie findet am 23. April statt (16.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Für Ems hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 10. Ems hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Ems spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Ruggell 1 (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 24. April (16.00 Uhr, Freizeitpark Widau, Ruggell).

Telegramm: FC Ems 1 - KF Dardania St. Gallen 1 2:3 (2:1) - EMS – Tore: 8. Rohollah Afkari (Penalty) 0:1.29. Agon Topalli 1:1. 35. Marius Spiller 2:1. 60. Arianit Preniqi 2:2. 67. Lendim Ibrahimi 2:3. – Ems: Dejan Zivanovic, Remo Zanolari, Danilo Djermanovic, Mahir Beso, Andri Hunger, Hanan Beso, Janique Gringer, Toni Sabljic, Pierin Frizzoni, Agon Topalli, Marius Spiller. – Dardania SG: Pascal Albrecht, Lendim Ibrahimi, Berat Nesimi, Jetmir Beqiraj, Brando Briner, Latif Canoski, Rohollah Afkari, Kushtrim Berisha, Emin Djelassi, Arianit Preniqi, Fisnik Sinani. – Verwarnungen: 8. Mahir Beso, 53. Mentor Gashi, 66. Marius Spiller, 92. Emin Djelassi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.04.2022 06:34 Uhr.