2. Liga, Gruppe 2 Daniel Feldmann führt Linth mit drei Toren zum Sieg gegen Romanshorn Linth reiht Sieg an Sieg: Gegen Romanshorn hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:2

Daniel Feldmann eröffnete in der 23. Minute das Skore, als er für Linth das 1:0 markierte. Noël Langer erhöhte in der 68. Minute zur 2:0-Führung für Linth. Robin Wirth sorgte in der 76. Minute für Romanshorn für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Linth baute die Führung in der 78. Minute (Daniel Feldmann) weiter aus (3:1). Mit einem weiteren Tor erhöhte Daniel Feldmann für Linth auf 4:1. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade acht Minuten. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Driton Kjazimi in der 91. Minute für Romanshorn auf 2:4.

Gelbe Karten gab es bei Linth für Suad Gerzic (26.), Dominic Noser (44.) und Domingo Baumhackl (54.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Romanshorn, Edonat Sadiki (47.) kassierte sie.

Linth hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 47 Tore in 21 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.2 Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Linth: Das Team liegt mit 30 Punkten auf Rang 8. Linth hat bisher neunmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Linth wartet im nächsten Spiel das neuntplatzierte Team FC Wattwil Bunt 1929 1, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (17.00 Uhr, Grüenau, Wattwil).

Nach der Niederlage büsst Romanshorn zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 30 Punkten auf Rang 6. Romanshorn hat bisher neunmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Romanshorn wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das siebtplatzierte Team FC Arbon 05 1, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 11. Juni statt (17.00 Uhr, Stacherholz, Arbon).

Telegramm: FC Linth 04 2 - FC Romanshorn 1 4:2 (1:0) - Allmeind Niederurnen, Niederurnen – Tore: 23. Daniel Feldmann 1:0. 68. Noël Langer 2:0. 76. Robin Wirth 2:1. 78. Daniel Feldmann 3:1. 86. Daniel Feldmann 4:1. 91. Driton Kjazimi 4:2. – Linth: Rinor Kurtishaj, Francesco Fragapane, Dominic Noser, Suad Gerzic, Urban Brunner, Florind Redzepi, Levin Schindler, Angelo Contardi, Adrian Gössi, Domingo Baumhackl, Daniel Feldmann. – Romanshorn: Mergim Asipi, Joel Senn, Luca Friederich, Bahtjar Ajvazaj, Manuel Keller, Carlo Zanetti, Edonat Sadiki, Sarujan Pirabakaran, Robin Wirth, Marc Sprenger, Kai Länzlinger. – Verwarnungen: 26. Suad Gerzic, 44. Dominic Noser, 47. Edonat Sadiki, 54. Domingo Baumhackl.

