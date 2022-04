Frauen 3. Liga Chur stolpert gegen Münsterlingen – Melanie Schlegel mit drei Toren Münsterlingen hat am Sonntag gegen Chur die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das zweitklassierte Team 4:2.

(chm)

Den Auftakt machte Ragavi Mahendrarajah, die in der 7. Minute für Chur zum 1:0 traf. Melanie Schlegel glich in der 8. Minute für Münsterlingen aus. Es hiess 1:1. Melanie Schlegel war auch gleich für die 2:1-Führung (13. Minute) für Münsterlingen verantwortlich.

In der 28. Minute baute die gleiche Melanie Schlegel die Führung für Münsterlingen weiter aus. Ragavi Mahendrarajah sorgte in der 33. Minute für Chur für den Anschlusstreffer zum 2:3. In der 42. Minute erhöhte Kim Burri auf 4:2 für Münsterlingen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Münsterlingen, nämlich für Kim Burri (93.). Eine Verwarnung gab es für Chur, nämlich für Patrick Haltiner (93.).

In seiner Gruppe hat Münsterlingen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.7 Mal pro Partie.

Münsterlingen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 15 Punkte bedeuten Rang 8. Münsterlingen hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Münsterlingen trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Uzwil 2 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Dienstag (26. April) statt (20.15 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Nach der Niederlage büsst Chur einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 31 Punkten auf Rang 3. Chur hat bisher zehnmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Chur auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Wittenbach 1 (Platz 4) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (19.15 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Telegramm: Chur 97 1 Grp. - FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. 2:4 (2:4) - Obere Au, Chur – Tore: 7. Ragavi Mahendrarajah 1:0. 8. Melanie Schlegel 1:1. 13. Melanie Schlegel 1:2. 28. Melanie Schlegel 1:3. 33. Ragavi Mahendrarajah 2:3. 42. Kim Burri 2:4. – Chur: Chiara Beccaria, Giulia Defuns, Jana Marti, Sindarella Eftimova, Soraya Dorji, Ladina Judas, Priscilla de Sousa Silva, Sina Gees, Seraina Jörg, Ragavi Mahendrarajah, Magdalena Marojevic. – Muensterlingen: Stefanie Lieberherr, Larissa Hottinger, Sandra Manser, Samira Wick, Cheyenne Grob, Hanna Dzaferovic, Katja Roth, Melanie Lieberherr, Kim Burri, Dalia Abella Grande, Melanie Schlegel. – Verwarnungen: 93. Kim Burri, 93. Patrick Haltiner.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 19:05 Uhr.