Frauen 3. Liga Chur setzt Siegesserie auch gegen Widnau fort Chur setzt seine Siegesserie auch gegen Widnau fort. Das 3:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Per Penalty traf Magdalena Marojevic in der 12. Minute zur 1:0-Führung für Chur. Mit ihrem Tor in der 30. Minute brachte Sara Chindamo Chur mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Jana Marti in der 75. Minute, als sie für Chur zum 3:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Chur viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen sechs Spielen hat Chur durchschnittlich 4.1 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Chur liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Das Team hat nach acht Spielen 15 Punkte auf dem Konto. Das Team rückt damit einen Platz vor. Chur hat bisher fünfmal gewonnen und einmal verloren.

Chur spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Balzers 2 Grp. (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (14.00 Uhr, Obere Au, Chur).

Für Widnau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 9. Widnau hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Widnau spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Balzers 2 Grp. (Platz 4). Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (13.00 Uhr, Rheinau Balzers, Balzers).

Telegramm: FC Widnau 2 - Chur 97 1 Grp. 0:3 (0:2) - Aegeten, Widnau – Tore: 12. Magdalena Marojevic (Penalty) 0:1.30. Sara Chindamo 0:2. 75. Jana Marti 0:3. – Widnau: Linn Nina Eschenmoser, Nicole Schlegel, Nuria Frei, Jannine Egger, Romina Stieger, Lenya Haltiner, Celine Meier, Mailin Löhrer, Sherife Shala, Emma Dietsche, Sarah Baumberger. – Chur: Vera Lütscher, Giulia Defuns, Michaela Kant, Maria Viktoria Gucanin Gazibaric, Nadine Arpagaus, Elena Engel, Jana Marti, Sara Chindamo, Lea Durisch, Chiara Barandun, Magdalena Marojevic. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 00:45 Uhr.

