Frauen 3. Liga Chur gewinnt klar gegen Rheineck – Rheineck verliert nach vier Siegen Chur behielt im Spiel gegen Rheineck am Montag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

(chm)

Den Auftakt machte Ragavi Mahendrarajah, die in der 31. Minute für Chur zum 1:0 traf. In der 41. Minute traf Beteja Shoshi für Rheineck zum 1:1-Ausgleich. In der 53. Minute war es an Magdalena Marojevic, Chur 2:1 in Führung zu bringen.

In der 60. Minute baute Ragavi Mahendrarajah den Vorsprung für Chur auf zwei Tore aus (3:1). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Sara Chindamo in der 75. Minute, als sie für Chur zum 4:1 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Chur hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 4.5 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Chur bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 39 Punkte bedeuten Rang 2. Für Chur ist es bereits der 13. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat siebenmal zuhause und sechsmal auswärts gewonnen.

Chur spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Staad 2 (Platz 4). Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (12.00 Uhr, Bützel, Staad).

Für Rheineck hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 5. Nach vier Siegen in Serie verliert Rheineck erstmals wieder.

Für Rheineck geht es zuhause gegen FC Balzers 2 Grp. (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (12.00 Uhr, Stapfenwies, Rheineck).

Telegramm: Chur 97 1 Grp. - FC Rheineck 1 4:1 (1:1) - Obere Au, Chur – Tore: 31. Ragavi Mahendrarajah 1:0. 41. Beteja Shoshi 1:1. 53. Magdalena Marojevic 2:1. 60. Ragavi Mahendrarajah 3:1. 75. Sara Chindamo 4:1. – Chur: Chiara Beccaria, Nadine Arpagaus, Sindarella Eftimova, Michaela Kant, Giulia Defuns, Sina Gees, Priscilla de Sousa Silva, Sara Chindamo, Ragavi Mahendrarajah, Jana Marti, Magdalena Marojevic. – Rheineck: Anja Hanselmann, Elisa Indermaur, Leandra Köppel, Vanessa Angehrn, Loredana Guadagnini, Svenja Dreszig, Maeva Dreszig, Jessica Breu, Alina Tobler, Jennifer Loitz, Beteja Shoshi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2023 20:39 Uhr.