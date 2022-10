2. Liga, Gruppe 2 Calcio lässt sich von Bischofszell kein Bein stellen – Siegtreffer in allerletzter Minute Sieg für den Tabellenvierten: Calcio lässt am Sonntag auswärts beim 2:1 gegen Bischofszell (Rang 11) nichts anbrennen.

Der Siegtreffer für Calcio gelang Alajdin Pajaziti in der 94. Minute. In der 30. Minute hatte Elmedin Pajaziti Calcio in Führung gebracht. Der Ausgleich für Bischofszell fiel in der 32. Minute durch Domenico Ventrici.

Bei Calcio gab es vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Bischofszell erhielt: Alexander Vonplon (72.)

In seiner Gruppe hat Calcio den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.4 Tore pro Partie.

Die Tabellensituation bleibt für Calcio unverändert. 14 Punkte bedeuten Rang 4. Calcio hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Calcio spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Eschenbach 1 (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober ( Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

Für Bischofszell hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 11. Bischofszell hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Bischofszell geht es daheim gegen FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 15. Oktober statt (16.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Telegramm: FC Bischofszell 1 - AS Calcio Kreuzlingen 1 1:2 (1:1) - Bruggfeld, Bischofszell – Tore: 30. Elmedin Pajaziti 0:1. 32. Domenico Ventrici (Penalty) 1:1.94. Alajdin Pajaziti 1:2. – Bischo: Levin Spring, Silvio Näf, Marko Vranic, Nicolas Spiegel, Reto Dähler, Erik Willems, Timo Brüschweiler, Alexander Vonplon, Ramon Beck, Florian Eggenberger, Domenico Ventrici. – Calcio: Bruno Donnici, Blerand Mustafi, Milad Ahadi, Waldemar Schattner, Jardel Semeraro Branco, Aziz Afkir, Enis Ramadani, Alajdin Pajaziti, Elvir Islami, Elmedin Pajaziti, Ermir Selmani. – Verwarnungen: 62. Waldemar Schattner, 64. Milad Ahadi, 72. Blerand Mustafi, 72. Alexander Vonplon, 80. Elmedin Pajaziti.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

