3. Liga, Gruppe 3 Bütschwil mit drei Punkten auswärts gegen Neckertal-Degersheim – Sandro Brunner mit Last-Minute-Treffer Bütschwil behielt im Spiel gegen Neckertal-Degersheim am Mittwoch auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Bütschwil das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 91. Minute war Sandro Brunner.

Fabian Brändle hatte davor in der 30. Minute zum 1:0 für Bütschwil getroffen. Daniel Fäh erhöhte in der 46. Minute zur 2:0-Führung für Bütschwil. Florian Oertli sorgte in der 52. Minute für Neckertal-Degersheim für den Anschlusstreffer zum 1:2. Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 85. Minute, als Silvan Looser für Neckertal-Degersheim traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Neckertal-Degersheim erhielten Dimitri Büchler (66.), Stephen Bosshard (82.) und Nico Meng (95.) eine gelbe Karte. Für Bütschwil gab es keine Karte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Bütschwil. Das Team liegt mit 27 Punkten auf Rang 3. Bütschwil hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Bütschwil spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Appenzell 1 (Rang 10). Die Partie findet am Samstag (7. Mai) statt (18.00 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Für Neckertal-Degersheim hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 5. Neckertal-Degersheim hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Neckertal-Degersheim wartet im nächsten Spiel auswärts das sechstplatzierte Team FC Teufen 1, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (7. Mai) (18.30 Uhr, Landhaus, Teufen).

Telegramm: FC Neckertal-Degersheim 1 - FC Bütschwil 1 2:3 (0:1) - Oberstufenzentrum, Necker – Tore: 30. Fabian Brändle 0:1. 46. Daniel Fäh 0:2. 52. Florian Oertli 1:2. 85. Silvan Looser 2:2. 91. Sandro Brunner 2:3. – Neckertal: Timo Ebneter, Patrick Tanner, Michael Britt, Sandro Meng, Joël Bischof, Fabio Pondini, Florian Oertli, Silvan Looser, Fabrice Gantenbein, Roberto Manzo, Dimitri Büchler. – Buetschwil: Noah Oswald, Gian Andrin Pfister, Sandro Brunner, Tobias Ziegler, Silvan Forrer, Elias Keller, Severin Gübeli, Dino Kolb, David Birchler, Daniel Fäh, Fabian Brändle. – Verwarnungen: 66. Dimitri Büchler, 82. Stephen Bosshard, 95. Nico Meng.

