Frauen 2. Liga Bütschwil gewinnt klar gegen Rapperswil-Jona Bütschwil behielt im Spiel gegen Rapperswil-Jona am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

(chm)

Den Grundstein für den Sieg legte Bütschwil mit einem Doppelschlag zu Beginn des Spiels: Zunächst war Diana Brändle in der 5. Minute erfolgreich, dann traf Corinna Hasler sechs Minuten später zum 2:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Nicole Scherrer, die in der 87. Minute die Führung für Bütschwil auf 3:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Bütschwil hat bislang häufig überzeugt: In neun Spielen hat sie total 27 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Bütschwil: 14 Punkte bedeuten Rang 6. Bütschwil hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Bütschwil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Thusis - Cazis 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 6. November statt (18.15 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Für Rapperswil-Jona hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 10. Für Rapperswil-Jona war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Rapperswil-Jona spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Ems 1 Grp. (Platz 7). Das Spiel findet am 7. November statt (12.00 Uhr, Grünfeld, Jona).

Telegramm: FC Bütschwil 1 Grp. - FC Rapperswil-Jona 2 3:0 (2:0) - Breite Bütschwil, Bütschwil – Tore: 5. Diana Brändle 1:0. 11. Corinna Hasler 2:0. 87. Nicole Scherrer 3:0. – Buetschwil: Samira Heeb, Lena Helbling, Maurine Schnyder, Valerie Kern, Diana Brändle, Marina Oberholzer, Maurine Gübeli, Eliane Werder, Melanie Thalmann, Alexandra Brändle, Corinna Hasler. – Rapperswil-Jona: Kyra Blust, Alessia Christen, Noemi Häussler, Luana Ammann, Sari Bürer, Valeria Vitale, Débora Piceci, India Pfister, Jasmin Siegenthaler, Laura Matic, Sarah Züger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Au-Berneck 05 1 - FC Thusis - Cazis 1 1:1, FC Bütschwil 1 Grp. - FC Rapperswil-Jona 2 3:0, FC Uzwil 1 - FC Triesen 1 Grp. 4:0, FC Ems 1 Grp. - FC Romanshorn 1 1:1

Tabelle: 1. FC Uzwil 1 9 Spiele/21 Punkte (23:9). 2. FC Widnau 1 9/20 (29:8), 3. FC Thusis - Cazis 1 9/20 (23:4), 4. FC Triesen 1 Grp. 9/16 (14:19), 5. FC Romanshorn 1 10/15 (19:19), 6. FC Bütschwil 1 Grp. 9/14 (27:16), 7. FC Ems 1 Grp. 9/10 (14:25), 8. FC Ebnat-Kappel 1 9/9 (15:23), 9. FC Au-Berneck 05 1 9/9 (22:22), 10. FC Rapperswil-Jona 2 9/5 (5:14), 11. FC Linth-Schwanden 1 Grp. 9/1 (5:37).

